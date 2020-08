DJ Berlin sieht "sehr ernsthafte" Fragen zu Mercosur-Freihandelsabkommen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat wegen der Entwicklung im Amazonsgebiet ernsthafte Zweifel an einer Umsetzung des Mercosur-Freihandelsabkommens der EU mit Lateinamerika geäußert. "Die Bundesregierung steht zu Geist und Intentionen dieses großen Freihandelsabkommens der EU mit den Mercosur-Staaten. Wir sehen jedoch auch mit großer Sorge auf das Amazonasgebiet, auf die fortschreitende Abholzung dort, auf die Brandrodungen dort", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Der Amazonas-Regenwald sei für die ganze Welt von klimatischer Bedeutung, betonte er, und wie mit ihm umgegangen werde, betreffe die ganze Welt. "In dem Zusammenhang stellen sich ernsthafte Fragen, ob eine Umsetzung des Abkommens in dem intendierten Geist zurzeit gewährleistet wäre", erklärte Seibert. "Das sehen wir mit Skepsis."

Seibert erinnerte, die Bundesregierung habe ursprünglich die Einigung der EU-Kommission mit den Mercosur-Staaten begrüßt. Nun müsse man aber genau hinsehen, und da stellten sich Fragen. Es gebe aus heutiger Sicht "erhebliche Zweifel, ob das Abkommen, so wie intendiert auch umgesetzt werden könnte", wenn man auf die aktuellen Entwicklungen schaue. Ein Abkommen sei "nicht nur das, was man einmal miteinander ausgemacht hat, sondern es ist auch der Blick auf die Realität" in dem Prozess bis zur Ratifizierung.

Seibert wollte allerdings Berichte nicht bestätigen, nach denen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem Treffen mit Vertreterinnen von Fridays for Future am Vortag angekündigt habe, das Abkommen nicht ratifizieren zu wollen. "Das war ja ein vertrauliches Gespräch", sagte er. Greenpeace forderte Merkel aber auf, das Abkommen komplett abzulehnen. "Niemand darf glauben, dass dieses Abkommen mit all seinen fundamentalen Fehlern mit ein paar kleinen Korrekturen zu retten wäre", sagte die Sprecherin der Umweltorganisation, Gesche Jürgens.

August 21, 2020 06:59 ET (10:59 GMT)

