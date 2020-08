DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.380,00 -0,25% +4,53% Euro-Stoxx-50 3.268,09 -0,18% -12,74% Stoxx-50 2.968,94 +0,01% -12,76% DAX 12.822,10 -0,06% -3,22% FTSE 6.004,70 -0,14% -20,27% CAC 4.903,46 -0,16% -17,98% Nikkei-225 22.920,30 +0,17% -3,11% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,24 0,29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,39 42,82 -1,0% -0,43 -26,0% Brent/ICE 44,41 44,90 -1,1% -0,49 -28,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,98 1.947,20 -0,6% -12,22 +27,5% Silber (Spot) 26,97 27,03 -0,2% -0,06 +51,1% Platin (Spot) 907,23 923,50 -1,8% -16,28 -6,0% Kupfer-Future 2,94 2,97 -1,2% -0,04 +4,2%

Die Aufwertung des Dollar lastet auf den Preisen für Gold und Öl. Die Ölpreise leiden zusätzlich unter Konjunktursorgen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Wenig verändert dürften die US-Aktienmärkte in den letzten Handelstag der Woche starten. Vor dem Wochenende, das sowohl positive als auch negative Überraschungen bringen könnte, halten sich Anleger vorsichtshalber zurück, wobei die Stimmung übergeordnet aber gut ist. So gibt es im US-chinesischen Handelsstreit einen kleinen Hoffnungsschimmer. Nachdem die für den 15. August geplanten Verhandlungen kurzfristig abgesagt worden waren, teilte das chinesische Handelsministerium mit, dass Vertreter beider Seiten "bald" miteinander telefonieren würden.

Am Donnerstag hatten die Aktienkurse die Enttäuschung über schwache Konjunkturdaten überwunden und den Handel im Plus beendet. Der Nasdaq-Composite schaffte im späten Handel sogar ein neues Rekordhoch. Schwache Daten, so das Kalkül der Investoren, könnten Regierungen und Zentralbanken zu weiteren Wirtschaftsstimuli veranlassen und den Strom billigen Geldes noch länger fließen lassen.

Auch am Freitag gibt es einige wichtige Daten zu verarbeiten. Veröffentlicht werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor im August sowie die Juli-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser.

Unter den Einzelwerten an der Börse profitieren die Aktien von Deere von den Quartalszahlen, die der Landmaschinenhersteller am Freitag vorgelegt hat. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 2,1 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INDEXÄNDERUNGEN

Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam:

DAX + NEUAUFNAHME - Delivery Hero + HERAUSNAHME - Wirecard MDAX + NEUAUFNAHME - Aixtron + HERAUSNAHME - Delivery Hero TecDAX + NEUAUFNAHME - LPKF Laser + HERAUSNAHME - Wirecard SDAX + NEUAUFNAHME - Hornbach-Baumarkt + HERAUSNAHME - Aixtron

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) PROGNOSE: -14,7 zuvor: -15,0 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,0 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 50,9 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: +14,2% gg Vm zuvor: +20,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen treten am Freitagmittag weitgehend auf der Stelle. Die schwächeren europäischen Einkaufsmanagerindizes sind nicht dazu angetan, die Anleger aus der Reserve zu locken. Ursache für die spürbare Stimmungseintrübung im Dienstleistungssektor dürfte nach Einschätzung von Uwe Burkert, Chefvolkswirt bei der LBBW, der zuletzt beobachtete Wiederanstieg der Corona-Infektionszahlen in vielen Regionen Europas und die damit verbundene Furcht vor einem weiteren Lockdown sein. Analysten sehen eine nur stockende wirtschaftliche Erholung in den kommenden Monaten voraus. Positiv für die Stimmung an den Börsen ist derweil, dass Pfizer und Biontech in einer laufenden Phase-1-Studie in den USA einen Erfolg ihres Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus erzielt haben. Stützend für das Sentiment, wenngleich die Aktie nicht reagiert, wird gewertet, dass Bayer in den USA einen Großteil der Klagen um die Verhütungsspirale Essure beigelegt hat. Bayer steigen 0,1 Prozent. Novartis ziehen um 1,5 Prozent an, nachdem der Pharmakonzern die Zulassung des Leukämiemittels Kesimpta (Ofatumumab) durch die US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten hat. Damit darf der Schweizer Konzern das Medikament künftig auch zur Behandlung von Patienten mit Multipler Sklerose einsetzen. Die Zulassung wurde allerdings erwartet. Dermapharm fallen um 5,4 Prozent. Die angehobene Prognose wird im Handel als "zu konservativ" eingestuft. Für LPKF geht es um 4,7 Prozent nach unten. "Die Aufträge sind bei LPKF momentan das Problem", so ein Aktienhändler. Zum einen sei der Bestand gegenüber dem Vorjahr rückläufig, zum anderen komme es nun noch zu Verschiebungen. Gemäß einem Bericht will der Lasertechnikspezialist auf Auftragsverschiebungen mit einem verschärften Sparkurs und verlängerter Kurzarbeit reagieren.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1801 -0,51% 1,1872 1,1848 +5,2% EUR/JPY 124,69 -0,64% 125,36 125,51 +2,3% EUR/CHF 1,0755 -0,15% 1,0770 1,0773 -0,9% EUR/GBP 0,8975 +0,01% 0,8963 0,9010 +6,0% USD/JPY 105,68 -0,11% 105,60 105,91 -2,8% GBP/USD 1,3151 -0,50% 1,3246 1,3151 -0,8% USD/CNH (Offshore) 6,9141 +0,10% 6,8991 6,9095 -0,8% Bitcoin BTC/USD 11.760,78 -0,63% 11.828,50 11.856,25 +63,1%

Die enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone drücken den Euro unter die Marke von 1,18 Dollar. Der Euro war zuletzt gegenüber dem Dollar klar im Aufwind, weil Marktteilnehmer auf eine kräftigere Konjunkturerholungen in Europa gesetzt hatten als in den USA. Nun werden im Handel Zweifel laut, ob diese Annahme nicht verfrüht gewesen sei.

Mit Einbußen zeigt sich das Pfund Sterling nach stark ausgefallenen Daten zur Aktivität im verarbeitenden Gewerbe wie auch im Dienstleistungssektor in Großbritannien. Vor der Datenbekanntgabe hatte der Kurs schon bei gut 1,3250 gelegen - rutschte dann aber nach und nach ab, nachdem am frühen Vormittag britische Einzelhandelsdaten gemeldet worden waren, die ebenfalls die Erwartungen übertroffen hatten. Einer Aufwärtsbewegung stehen laut Marktbeobachtern die stockenden Brexit-Gespräche zwischen Großbritannien und der EU gegenüber.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

In Ostasien und Australien legten die Aktienindizes auf breiter Front zu, wobei die Gewinne im Späthandel etwas abbröckelten. Sie schlossen sich damit der positiven Vorgabe der Wall Street an, wo die Kurse unter Führung der Technologieaktien im Handelsverlauf kontinuierlich zugelegt hatten. Als positiven Faktor verwies Marktstratege Stephen Innes von AxiCorp auf eine neuerliche positive Meldung zu einer Versuchsreihe mit einem Corona-Impfstoff, diesmal von Biontech bzw. Pfizer. Die beiden Unternehmen hoffen, noch im laufenden Jahr eine Zulassung für ihr Produkt zu erhalten. Ermutigend wirkte auch die Nachricht, dass China und die USA an den Verhandlungstisch zurückkehren wollten, um über die Fortschritte beim sogenannten Phase-1-Deal der Handelsvereinbarung zu sprechen. In Tokio verbesserten sich Nippon Paint um 6,5 Prozent - gestützt von einem Bericht, wonach Wuthelam aus Singapur einen Mehrheitsanteil an dem Farben- und Lackhersteller erwerben wird. In Hongkong lagen Kingdee International Software im Späthandel gegen die positive Tagestendenz 4,5 Prozent im Minus. Hier drückte eine Kapitalerhöhung auf den Kurs. Westpac gaben in Sydney um 0,2 Prozent nach. Die Bank hat nun dem Verkauf ihres Verkaufsfinanzierungsgeschäfts an Angle Finance, das zur Beteiligungsgesellschaft Cerberus Capital gehört, zugestimmt. Laut Westpac wird der Verkauf einen geringen Buchverlust und vernachlässigbare Auswirkungen auf die Bilanz und die Kapitalverhältnisse der Bank zur Folge haben. Teils kräftige Gewinne verzeichneten in Seoul Aktien aus dem Technologiesektor, nachdem Anleger in den USA am Vortag ebenfalls bei Titeln der Branche zugegriffen hatten, die sich in der Corona-Pandemie als klare Sieger zeigen. LG Electronics gewannen 6,6 und Samsung Electronics 1,4 Prozent. Daeduck Electronics machten 3,9 Prozent gut.

CREDIT

August 21, 2020 07:00 ET (11:00 GMT)

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich am Freitagmittag kaum verändert. Schwächere Einkaufsmanagerindizes belasten die Stimmung nicht. Dass Credits nicht reagieren, überrascht nicht. Zum einen werden die Ausfallwahrscheinlichkeiten angesichts der behördlichen Stützungsmaßnahmen als gering eingestuft. Zum anderen fehlen die Anlagealternativen. Das Streben nach Rendite spricht nach Einschätzung der Commerzbank für flache und kurzlebige Rückschläge. "Die Schwelle für eine nennenswerte Korrektur in Cash scheint hoch", heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Britische Wirecard-Sparte wird von Railsbank gekauft - Bericht

Der insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard verkauft sein britisches Geschäft laut einem Bericht an den Konkurrenten Railsbank. Der in London ansässige Anbieter von Bank- und Zahlungsinfrastrukturen werde die verbleibenden Vermögenswerte, Kunden und eine Reihe von Mitarbeitern von Wirecard Card Solutions (WCS) übernehmen, sagten informierte Personen der Webseite Sifted, hinter der die Financial Times steht.

TAG Immobilien kauft ausstehende Anleihen zurück

Die TAG Immobilien AG hat ausstehende Wandelschuldverschreibungen erfolgreich zurückgekauft. Das Unternehmen erwarb vorrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Laufzeit bis 2022 im Gesamtnennbetrag von 131 Millionen Euro, das entspricht der Hälfte des ausstehenden Gesamtnennbetrages, wie das im MDAX notierte Immobilienunternehmen mitteilte.

Dermapharm wächst weiter und hebt Prognose an

Die Dermapharm Holding SE ist im ersten Halbjahr weiter gewachsen und hat ihre Jahresprognose angehoben. Trotz der gegebenen Herausforderungen sei das Unternehmen gut für das Gesamtjahr positioniert.

Tarifverhandlungen bei Deutscher Bahn laufen "konstruktiv"

Die Tarifverhandlungen für die rund 180.000 Beschäftigten der Deutschen Bahn laufen nach Angaben des Konzerns "konstruktiv". In den vergangenen fünf Tagen seien "Annäherungen erreicht" worden, teilte die Bahn mit. Die Verhandlungen wurden nach fünf Tagen am Freitag zunächst unterbrochen und sollen nach Angaben von Konzern und Gewerkschaft "zeitnah" fortgesetzt werden.

Gerry Weber verringert dank Restrukturierung Halbjahresverlust

Der Modekonzern Gerry Weber hat im ersten Halbjahr die Folgen der Corona-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung massiv zu spüren bekommen. Während die Umsätze einbrachen, konnte das Unternehmen aber seinen Periodenverlust dank geringer Abschreibungen und einer erfolgreich umgesetzten Restrukturierung reduzieren.

Astrazeneca erhält Zulassung für Imfinzi in Japan

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat in Japan die Zulassung für das Medikament Imfinzi zur Behandlung von Lungenkrebs erhalten. Die Zulassung erfolge auf Grundlage positiver Daten einer klinischen Studie, teilte der Pharmakonzern mit. In Japan seien 2018 fast 119.000 Menschen an Lungenkrebs erkrankt.

Novartis-Mittel gegen MS erhält US-Zulassung

Das Novartis-Medikament Kesimpta zur Behandlung der Multiplen Sklerose hat in den USA die Zulassung der Gesundheitsbehörde FDA erhalten. Das Mittel werde nun ab September erhältlich sein, teilte der schweizerische Pharmakonzern mit.

Nachrichtenverlage fordern von Apple günstigere App-Store-Konditionen

Große Nachrichtenunternehmen schließen sich dem wachsenden Chor von Unternehmen an, die auf günstigere Konditionen im App Store von Apple drängen. Denn dieser ist ein entscheidendes Bindeglied zu neuen digitalen Kunden.

Brilliance China profitiert von Joint Venture mit BMW

Brilliance China Automotive hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert. Das Unternehmen profitierte in erster Linie von dem Ergebnisbeitrag seines Gemeinschaftsunternehmens mit BMW.

