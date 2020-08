Das ghanaische Unternehmen Pelktec will in dem westafrikanischen Land künftig Solarkollektoren produzieren. Dazu hat die Firma mit dem schwedische Herstellern Absolicon einen Rahmenvertrag zur Lieferung einer Produktionslinie geschlossen. Erfolg für die Solarthermie in Westafrika: Absolicon liefert eine Kollektorlinie nach Ghana. Wie das schwedische Unternehmen mitteilte, soll die Produktionslinie eine Kapazität von 50 Megawatt pro Jahr ermöglichen. Das entspreche einer Kollektorfläche von 100.000 ...

