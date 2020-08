Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - - Die neuen Geräte, bei denen Wellness im Mittelpunkt steht, nutzen KI und innovative Technologie, um Nutzer auf ihrem Weg zu einem besseren Lifestyle zu unterstützen- Zepp E hat ein randloses 3D-Design, ein Always-on-Display, 11 Sportmodi und mehrere Gesundheitsmesswerte vorzuweisen und ist zudem bis zu 5 m [1] wasserdicht.- Erfrischende Reihe von Wearables für Berufstätige, die Style mit praktischer Anwendung verbinden wollenZepp, eine Profi-Marke für das digitale Management des Nutzerwohlbefindens enthüllte heute eine aufregende Reihe von Wearables, angefangen mit der Zepp E Serie. Wohlbefinden steht 2020 ganz oben auf jedermanns Agenda und die nagelneue Zepp E Serie nutzt die Macht der KI und der neusten Technologie, um wichtige Gesundheitsstatistiken in nützliche Einblicke umzuwandeln. Damit hilft sie Nutzern, ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden noch effektiver zu überwachen.Die Inspiration für Zepps verbesserte Reihe geht auf die erfolgreiche Geschichte des Unternehmens zurück. Schon damals nutzte es Sensoren, um es Menschen zu ermöglichen, einen Schritt weiter zu gehen. Vor zehn Jahren schlug Zepp auf dem nordamerikanischen Sportmarkt Wellen, da sie ein einzigartiges, tragbares Sensorgerät nutzen, um Trainingsdaten zu überwachen und zu analysieren, sodass Athleten ihre Trainingsergebnisse verdoppeln konnten. Jetzt im Jahre 2020 wird Zepp mit einem neuen Premium-Erscheinungsbild neu konzipiert. Für vielbeschäftigte Berufstätige, die Style mit praktischer Anwendung vereinen möchten, kombiniert Zepp E hochwertiges Design mit überlegenen Funktionen, die Gesundheit und Fitness nachverfolgen.Erreichen Sie Ihre Wellness-Ziele mit mehreren Gesundheitsmesswerten sowie Schlaf- und StressüberwachungZepp E besitzt einige Funktionen, die es Nutzern ermöglichen, ihr Wohlbefinden einschließlich ihrem Schlaf und ihrer Sauerstoffsättigung im Blut (SpO2 [2]) besser zu überwachen. Die hochmoderne Schlafüberwachung misst die Schlafphasen der Nutzer, einschließlich Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf [3] und Wachzeiten und sogar 20-mütige Mittagsschläfchen [4] am Tag. Damit stellt Zepp Nutzern eine vollständige Schlafauswertung bereit, mit der sie die Qualität ihres Schlafes und ihrer Atmung besser messen können. Die Smartwatch unterstützt auch eine 24/7 Stressüberwachung dank eingebautem Herzschlagsensor, der die Stresslevels der Nutzer dank Over-the-air-Update [5] messen kann, was ihnen dabei hilft, ihr geistiges Wohlbefinden unter Kontrolle zu halten.Premiumdesign mit schwarzem 3D-Glasdisplay und ultradünnem MetallgehäuseAusgestattet mit einem lebhaften und auffallenden Farbbildschirm, AMOLED, gibt es die beeindruckende Uhr in zwei Formaten - Zepp E Circle (rund) und Zepp E Square (rechteckig). Das schwarze randlose 3D-Glasdisplay verschmilzt übergangslos in der makellosen Form mit glatten und schnittigen Linien von jedem Winkel aus und erzielt so ein exquisites und unglaublich stylisches Erscheinungsbild. Das 3D-Glas und die Rückseite aus poliertem Edelstahl sind perfekt miteinander verbunden und schaffen so für eine ultradünne Uhr. Mit Duzenden von Zifferblättern [6] und zahlreichen Armbanddesigns und Farben zur Auswahl, u. a. auch Metall, Leder und Fluorelastomer [7], gibt es die richtige Uhr für jeden Style und Geschmack. Mit gerade einmal 9 mm Dicke ist die Zepp E Serie außergewöhnlich bequem und federleicht Tag und Nacht zu tragen und kann bis zu 7 Tage [8] am Stück getragen werden, bevor der Akku erneut geladen werden muss.Zeichnen Sie Ihr Training auf und verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit 11 SportmodiDie Zepp E Serie unterstützt 11 Sportmodi wie Gehen, drinnen und draußen Laufen, Radfahren, Schwimmen, Klettern und sogar Skifahren. Mit einer Wasserfestigkeit von bis zu 5 m Tiefe können Nutzer sogar ihre Leistungen unter Wasser verfolgen. Für die etwas abenteuerlichen Fitnessfreunde ist Zepp E mit einem SpO2-Monitor ausgestattet, ein wichtiger Gesundheitsfaktor, besonders in großer Höhe oder Umgebungen mit wenig Sauerstoff oder bei Hochleistungssportarten wie Marathon laufen oder ein schweißtreibendes Training im Fitnessstudio.Erfahren Sie dank Persönlicher Aktivitätsintelligenz wie Ihr Training Ihren Körperzustand beeinflusstDie Reihe von professionellen Zepp E Sport-Modi helfen Nutzern, ihre Leistungen beim Trainieren zu verfolgen und zu verbessern, während die Gesundheitsbewertungsplattform, Persönliche Aktivitätsintelligenz (PAI [9]), die komplexen Informationen vom Herzschlag des Nutzers und den täglichen Aktivitätslevels in einen einzelnen Messwert umwandelt und so eine leicht verständliche Auswertung bietet, die Nutzern hilft, den Zustand ihrer körperlichen Kondition besser zu verstehen. Um Menschen noch mehr dazu zu ermutigen, einen gesunden und aktiven Lebenswandel zu führen, ermöglicht es Zepp E Nutzern, tägliche Aktivitätsziele wie gelaufene Schritte oder verbrauchte Kalorien festzulegen. Sie bietet auch allumfassende Fitness-Tracking-Funktionen wie zum Beispiel Erinnerungen, nach längeren Zeiten der Inaktivität wieder aufzustehen.24/7 Lebensbegleiter an Ihrem HandgelenkZusätzlich zu den Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen ist Zepp E auch ein smarter Lebensbegleiter, der es Nutzern erlaubt, eine Stoppuhr oder den Wecker zu stellen und sogar die Wettervorhersage nachzuschauen sowie Mitteilungen zu erhalten, wenn neue Anrufe oder Textnachrichten auf ihrem Smartphone eingegangen sind. Für alle, die Musik brauchen, um es durch das Training zu schaffen, ermöglicht es die Bluetooth Musiksteuerung, über die Uhr beim Trainieren Songs zu spielen, pausieren oder zu überspringen, ohne dabei das Telefon aus der Tasche holen zu müssen.Die Zepp E ist in den USA ab einem Einkaufspreis von 249 USD ab dem 25. August 2020 erhältlich und ab dem 1. September 2020 in Großbritannien ab 209 GBP. Für eine detaillierte Produktbeschreibung und mehr Informationen besuchen Sie bitte https://www.zepp.com/us/zepp-e.Großbritannien: Bestellen Sie jetzt ab einem Preis von 209,00 GBP unter https://uk.zepp.com/ vor.USA: Vorbestellungen ab einem Preis von 249,99 USD sind bald unter https://us.zepp.com/ möglich.Informationen zu ZeppAls Profi-Marke für das digitale Management des Nutzerwohlbefindens macht sich Zepp sein führendes algorithmisches KI-System zu Nutze, um Menschen rund um den Globus digitale Gesundheitslösungen zu bieten. Mit Funktionen angefangen bei traditioneller Gesundheits- und Fitnessüberwachung bis hin zu Analysen und Frühwarnungen zum Gesundheitszustand hat es sich Zepp zur Aufgabe gemacht, Nutzern dabei zu helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Zepp ist überzeugt von der Verwendung von Technologie, um unser Wohlbefinden besser zu managen und so jedem dabei zu helfen, ein erfüllteres Leben zu führen. Deshalb ist es Zepps Mission "fortlaufend neue Technologien zu entwickeln und korrekte Datenanalysefunktionen zu benutzen, um Menschen zu helfen, ihre Gesundheit besser in den Griff zu bekommen."Aussagen:1. Die Produktbilder und Bilder der Bildschirmanzeigen auf den vorhergehenden Seiten dienen nur für Veranschaulichungszwecke. Das tatsächliche Produkt (einschließlich aber nicht beschränkt auf Aussehen, Farbe, Größe) und die Bildschirmanzeige (einschließlich aber nicht beschränkt auf Hintergrund, UI und Bilder) können davon leicht abweichen. Daher gilt das tatsächliche Produkt.2. Um möglichst korrekte Produktinformationen, Details und Eigenschaften liefern zu können, kann unser Unternehmen die Textbeschreibungen, Bilder und andere Inhalte auf den vorhergehenden Seiten jederzeit anpassen und ändern, um die tatsächliche Produktleistung, Daten, Kennzahlen, Teile und andere Informationen anzupassen. Da Echtzeit-Änderungen bei Produktchargen und -herstellung sowie unterschiedliche Angebotsfaktoren vorkommen, werden wir Sie nicht eigens darüber informieren, wenn wir Änderungen oder notwendige Anpassungen wie oben beschrieben vornehmen.-ENDE-Bei Fragen kontaktieren Sie bitte das Pressebüro von Zepp unter Zepp@bcw-global.com.[1] Gemäß der GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010 Norm ist Zepp E bis zu 5 Meter wasserdicht und hat den Test, der vom Nationalen Qualitätsüberwachungs- und Untersuchungszentrum für Uhren durchgeführt wurde, bestanden. Die Berichtnummer ist SHES200601029501 (rundes Format) und XRX-ESH-P200407367 (rechteckiges Format). Leder- und Metallarmbänder können beim Schwimmen nicht getragen werden. Zum Schwimmen verwenden Sie bitte die Fluorelastomer-Option oder kaufen ein extra Fluorelastomer-Band aus der farbenfrohen Zepp-Armbandkollektion.[2] Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Alle Daten und Messungen sind nicht für medizinische Diagnosen und Überwachungen gedacht.[3] Um dem REM-Zyklus zu überwachen, muss der Herzschlag-Trackingmodus im Schlafassistenten aktiviert sein. Im REM-Schlaf bewegen sich Ihre Augen schnell in verschiedene Richtungen. Normalerweise träumt man im REM-Schlaf.[4] Mittagschläfchen von weniger als 20 Minuten tagsüber werden nicht aufgezeichnet.[5] Die Stressüberwachung ist mit dem OTA-Upgrade verfügbar.[6] Jede Uhr hat fünf eingebaute Zifferblätter. Über die Zepp-App können weitere Online-Zifferblätter heruntergeladen werden. Vier der voreingestellten Zifferblätter unterstützen individuell angepasste Module.[7] Zusätzliche Armbänder werden separat verkauft.[8] Testbedingungen: Die 7-tägige Batteriedauer basiert auf einem regulären Gebrauchsszenario: durchgehendes Herzschlag-Tracking, Schlafüberwachung, zwei Messungen der Sauerstoffsättigung im Blut pro Tag, 150 Mitteilungen, die auf dem Bildschirm aufleuchten, Bildschirm wird 30 Mal am Tag durch das Drehen des Handgelenks aktiviert, um die Zeit zu sehen, 5 Minuten für andere Funktionen und Läufe an 3 Tagen der Woche für jeweils 30 Minuten. Die Batteriedauer kann abhängig von den Einstellungen, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren abweichen. Aus diesem Grund kann das tatsächliche Ergebnis von den Labordaten abweichen. Grundeinstellung der Uhr: Schalten Sie Bluetooth, die Herzschlagüberwachung und andere Funktionen aus und heben Ihr Handgelenk 100 Mal am Tag an, um auf den Bildschirm zu sehen.[9] Die Persönliche Aktivitätsintelligenz ist ein Anzeiger für die persönlichen physiologischen Aktivitäten. Die Herzschlagdaten zusammen mit der Intensität der täglichen Aktivitäten und der multidimensionalen, dynamischen und umfangreichen Bewertung der persönlichen physiologischen Daten wird in einen intuitiven PAI-Wert mithilfe eines Algorithmus umgewandelt, der Ihnen dabei hilft, Ihre körperliche Kondition zu verstehen, ohne sich dabei auf Einzelwerte verlassen zu müssen. Laut den Ergebnissen der HUNT Fitness-Studie reduzieren Sie das Sterberisiko durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und erhöhen Ihre Lebenserwartung, wenn Sie Ihren PAI-Wert über 100 halten. HUNT Fitness-Studie: Diese Studie, ein Teilprojekt der HUNT Studie, wurde von Professor Ulrik Wisloff von der Medizinschule der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technik durchgeführt. Um diese Funktion zu nutzen, muss die Überwachung des Herzschlags den ganzen Tag über aktiviert sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1230740/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1230741/2.jpgPressekontakt:Song Jiawen18128833889Zepp@bcw-global.comOriginal-Content von: Zepp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147564/4685858