Ein hochrangiger Verhandlungsführer Großbritanniens sagte am Freitag, dass man in den nächsten Wochen in engem Kontakt mit der EU bleiben werde, und fügte hinzu, dass eine Brexit-Vereinbarung im September noch machbar sei, wenn unnötige Hindernisse beseitigt würden, berichtete Reuters. Zusätzliche Punkte "Wir haben keine Reaktion auf den der EU vorgelegten ...

