Woche 35/20Samstag, 22.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Abgezockt!Die Immobiliengeschäfte der S&K-GruppeDeutschland 20195.55 Teure Städte - Wenn Wohnen unbezahlbar wirdSchweiz 20196.25 Wo die Armut wohntEndstation Plattenbau?Deutschland 20167.10 Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiertDeutschland 20157.55 ZDFzoomDas Drama um die SozialwohnungenDeutschland 20198.25 ZDF.reportageWohnstressEigenheimDeutschland 20198.55 plan b: Billiger WohnenBessere Bedingungen für MieterDeutschland 20209.25 planet e.: Platz zum Wohnen - Der Kampf um freie FlächenFilm von Michael NiebergDeutschland 20209.55 Terra XpressMieter-Chaos und glücklich im WaldDeutschland 202010.25 Terra Xpress XXLMensch gegen NaturDeutschland 201911.10 Terra Xpress XXLBürger gegen BürokratenDeutschland 201911.55 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieVerlorenes WissenDeutschland 2018(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieBrisante FundeDeutschland 201821.40 Mysterien des MittelaltersDas Rätsel der SachsenfestungGroßbritannien 201722.25 Mysterien des MittelaltersDie Schwerter von CastillonGroßbritannien 201723.10 Mysterien des MittelaltersDie Schlacht am JordanGroßbritannien 201723.55 Mysterien des MittelaltersItaliens WarlordsGroßbritannien 20170.40 Mysterien des MittelaltersDie Totenschädel von DornachGroßbritannien 20171.20 Mysterien des MittelaltersDas letzte Gefecht von VisbyGroßbritannien 20132.05 Mysterien des MittelaltersDie Verteidiger von MästerbyGroßbritannien 20132.50 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieVerlorenes WissenDeutschland 20183.35 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieBrisante FundeDeutschland 20184.20 Mysterien des MittelaltersDas Rätsel der SachsenfestungGroßbritannien 2017Sonntag, 23.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Mysterien des MittelaltersDie Schwerter von CastillonGroßbritannien 20175.50 Karthagos vergessene KriegerDeutschland 20156.35 So tickt ChinaAnpassen oder versagenGroßbritannien 20157.20 So tickt ChinaIm HochzeitswahnGroßbritannien 2015(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:23.55 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der SowjetunionFrankreich 20190.40 Inside NATOEine amerikanische Erfindung?Deutschland 20191.25 Inside NATODas große WettrüstenDeutschland 20192.10 Inside NATOKrieg und neue FeindeDeutschland 20192.55 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr?Deutschland 20183.35 Panzer, Schrott und harte KerleDeutschland 20154.05 Lost Places - Geheime WeltenAmerican DreamDeutschland 20204.50 Lost Places - Geheime WeltenSowjetische SchattenDeutschland 2020Montag, 24.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Lost Places - Geheime WeltenVerlorenes EmpireDeutschland 20206.25 Lost Places - Geheime WeltenBlutiges ErbeDeutschland 20207.10 Ermittler!Verhängnisvoller EinbruchDeutschland 20197.35 Jung im KnastGeburtstag hinter GitternDeutschland 20168.25 Senioren hinter GitternDeutschland 20189.10 Knast in DeutschlandSchuld, Reue, HeimwehDeutschland 20179.55 Knast in DeutschlandStrafe, Liebe, HoffnungDeutschland 201610.50 Knast in DeutschlandHerz, Schmerz, SühneDeutschland 201711.35 Unschuldig hinter GitternWeggesperrt und abgehaktDeutschland 201512.20 Unschuldig verurteiltFalsche Geständnisse mit fatalen FolgenDeutschland 202013.05 ZDF-HistoryKrieg der ZeichnerDeutschland 201513.35 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 201214.20 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans KammlersDeutschland 2019(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Komplizen des Bösen1939-1941: Größenwahn und IllusionDeutschland 201721.40 Komplizen des Bösen1939-1942: Heydrich und der HolocaustDeutschland 201722.25 Komplizen des Bösen1942-1944: Der totale KriegDeutschland 201723.10 Komplizen des Bösen1944-1945: Verbrannte ErdeDeutschland 201723.55 Komplizen des Bösen1945: Das EndeDeutschland 20170.35 heute journal1.05 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 20121.45 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans KammlersDeutschland 20192.30 ZDF-History"Mein Kampf" - das gefährliche BuchDeutschland 20153.15 Böse BautenHitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur AutobahnDeutschland 20174.00 Böse BautenHitlers Architektur an Nord- und OstseeDeutschland 20184.40 Böse BautenHitlers Architektur - Von Weimar bis zum KriegDeutschland 2019