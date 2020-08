Fonds der in Chicago ansässigen Kabouter Management haben bei Do&Co reduziert und halten in Summe nun 5,17 Prozent der Aktien. Einer der insgesamt sieben Anlagevehikel, der Kabouter International Opportunities Fund II, hält mit 4,64 Prozent den größten Anteil an Do&Co. Zuvor waren es mehr als 5 Prozent. Laut Do&Co-Website lag der Anteil von Kabouter insgesamt bisher bei 5,51 Prozent.

