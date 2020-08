DJ MÄRKTE USA/Wall Street leichter erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Kursverlusten dürften die US-Aktienmärkte in den letzten Handelstag der Woche starten. Die Futures auf die wichtigen Aktienindizes deuten eine leichtere Eröffnung an der Wall Street an. Vor dem Wochenende, das sowohl positive als auch negative Überraschungen bringen könnte, nehmen Anleger vorsichtshalber Gewinne mit, wobei die Stimmung übergeordnet aber gut ist. So gibt es im US-chinesischen Handelsstreit einen kleinen Hoffnungsschimmer. Nachdem die für den 15. August geplanten Verhandlungen kurzfristig abgesagt worden waren, teilte das chinesische Handelsministerium mit, dass Vertreter beider Seiten "bald" miteinander telefonieren würden.

Am Donnerstag hatten die Aktienkurse die Enttäuschung über schwache Konjunkturdaten überwunden und den Handel im Plus beendet. Der Nasdaq-Composite schaffte im späten Handel sogar ein neues Rekordhoch. Schwache Daten, so das Kalkül der Investoren, könnten Regierungen und Zentralbanken zu weiteren Wirtschaftsstimuli veranlassen und den Strom billigen Geldes noch länger fließen lassen.

Auch am Freitag gibt es einige wichtige Daten zu verarbeiten. Veröffentlicht werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor im August sowie die Juli-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser.

Deere und Footlocker überzeugen mit Quartalszahlen

Unter den Einzelwerten an der Börse profitieren die Aktien von Deere von den Quartalszahlen, die der Landmaschinenhersteller am Freitagmorgen (Ortszeit) vorgelegt hat. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 2,8 Prozent.

Auch die Sportschuhkette Foot Locker hat mit ihren Geschäftszahlen überzeugt. Auf bereinigter Basis lagen Nettoergebnis und Umsatz über den Erwartungen, was mit einem Kursanstieg von 3,8 Prozent belohnt wird.

Die enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone drücken den Euro unter die Marke von 1,18 Dollar. Der Euro war zuletzt gegenüber dem Dollar klar im Aufwind und hatte zur Wochenmitte noch etwas mehr als 1,19 Dollar gekostet, weil Marktteilnehmer auf eine kräftigere Konjunkturerholungen in Europa gesetzt hatten als in den USA. Nun werden im Handel Zweifel laut, ob diese Annahme nicht verfrüht gewesen sei.

Mit Einbußen zeigt sich das Pfund Sterling nach stark ausgefallenen Daten zur Aktivität im verarbeitenden Gewerbe wie auch im Dienstleistungssektor in Großbritannien. Vor der Datenbekanntgabe hatte der Kurs schon bei gut 1,3250 gelegen - rutschte dann aber nach und nach ab, nachdem am frühen Vormittag britische Einzelhandelsdaten gemeldet worden waren, die ebenfalls die Erwartungen übertroffen hatten. Aktuell steht das Pfund knapp oberhalb von 1,31 Dollar. Einer Aufwärtsbewegung stehen laut Marktbeobachtern die stockenden Brexit-Gespräche zwischen Großbritannien und der EU gegenüber.

Die Aufwertung des Dollar lastet auf den Preisen für Gold und Öl. Die Ölpreise leiden zusätzlich unter Konjunktursorgen und den schwachen Aktienmärkten. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI fällt um 1,2 Prozent auf 42,29 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verbilligt sich um 1,4 Prozent auf 44,28 Dollar. Die Feinunze Gold notiert bei 1.918 Dollar, 1,5 Prozent niedriger als am Vortag. Staatsanleihen sind derweil erneut gefragt. Die Zehnjahresrendite sinkt um 2,2 Basispunkte auf 0,63 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,4 0,14 -106,5 5 Jahre 0,26 -1,4 0,27 -166,8 7 Jahre 0,44 -1,6 0,46 -180,7 10 Jahre 0,63 -2,2 0,65 -181,6 30 Jahre 1,36 -3,0 1,39 -171,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1766 -0,80% 1,1872 1,1848 +4,9% EUR/JPY 124,53 -0,76% 125,36 125,51 +2,2% EUR/CHF 1,0744 -0,26% 1,0770 1,0773 -1,0% EUR/GBP 0,8976 +0,02% 0,8963 0,9010 +6,1% USD/JPY 105,82 +0,01% 105,60 105,91 -2,7% GBP/USD 1,3109 -0,82% 1,3246 1,3151 -1,1% USD/CNH (Offshore) 6,9189 +0,17% 6,8991 6,9095 -0,7% Bitcoin BTC/USD 11.671,32 -1,38% 11.828,50 11.856,25 +61,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,29 42,82 -1,2% -0,53 -26,2% Brent/ICE 44,28 44,90 -1,4% -0,62 -28,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.918,05 1.947,20 -1,5% -29,16 +26,4% Silber (Spot) 26,25 27,03 -2,9% -0,78 +47,1% Platin (Spot) 900,63 923,50 -2,5% -22,88 -6,7% Kupfer-Future 2,92 2,97 -1,9% -0,06 +3,4% ===

