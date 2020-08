Wien (www.fondscheck.de) - Neuigkeiten aus dem Hause Kathrein Privatbank: Das Akronym "KCM" wird in den Fondsnamen künftig nicht mehr zu finden sein, zudem wird der Fondsstart des Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond verkündet, so die Experten von "e-fundresearch.com".Mit dem am 17. August 2020 lancierten Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond Fonds wolle die österreichische Privatbank mit Sitz in der Wiener Innenstadt Fondsselektoren einen effizienten Zugang zum Universum der Schwellenländer Lokalwährungs-Anleihen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verschaffen. Als Fondsmanagement-Team fungiere dabei das Kathrein Capital Mangement Duo Thomas Odehnal & Florian König. ...

