Beim Blick auf den aktuellen Chart des Goldpreises stellt sich dem Betrachter die Frage, ob der Abwärtsschub, den der Goldpreis am 11.08.2020 erlebte, schon den Tiefpunkt der Korrekturbewegung gesetzt hat.Wenn ja, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen sehr wahrscheinlich ein Kursverlauf bilden, der von abnehmender Volatilität gekennzeichnet ist und ein Umkehrmuster nach oben, etwa in Form eines Doppelbodens, enthält.Und was, wenn nicht?In Chart 1 ist die seit dem Ausverkauf im März 2020 laufende mittelfristige Aufwärtstrendlinie markiert. Die scharfe Korrektur am 11.08.2020 ging ziemlich genau bis zu dieser Trendlinie, was ihre charttechnische Relevanz erhöht.

