DJ WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. August (35. KW)

=== M O N T A G, 24. August 2020 10:00 DE/MBB SE, HV, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Bundesfinanzministerium, Bundesumweltministerium und Deutsche Finanzagentur, PK zu grünen Bundeswertpapieren, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - US/Nominierungsparteitag der Republikaner (größtenteils virtuell) - bis 27.8., Charlotte D I E N S T A G, 25. August 2020 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 34. Kalenderwoche, Frankfurt *** 08:00 DE/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1H *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August 10:00 AT/Bundesfinanzminister Scholz, PK bei Treffen deutschsprachiger Finanzminister, Wien 11:00 DE/British Chamber of Commerce in Germany und KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, PK zu "Europäische Unternehmen mit starkem Deutschland-Bezug erwarten langfristige Auswirkungen der Covid-19-Pandemie - Forderungen an die Bundesregierung", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd EUR *** 14:00 DE/Verdi sowie DBB Beamtenbund und Tarifunion, PK zum Beschluss der Tarifkommissionen für die anstehende Einkommensrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/CDU, CSU und SPD, Treffen des Koalitionsausschusses, Berlin M I T T W O C H, 26. August 2020 *** 06:45 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H, Luxemburg 07:00 DE/Encavis AG, Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1H, Bad Vilbel *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Unternehmensberatung Wüest Partner, PK zu "Westdeutsche Wohnungsmärkte: Daten & Perspektiven 2020", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 3,5 Mrd EUR 12:00 EU/Informelles Treffen der Verteidigungsminister, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei virtueller Jahrestagung der European Economic Association *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - DE/Beginn der Schlichtung zur Beilegung des Tarifkonflikts im Bauhauptgewerbe, Berlin D O N N E R S T A G, 27. August 2020 *** 02:30 US/Parteitag der Republikaner, Nominierungsrede von Vizepräsidentschafts-Kandidat Pence, Baltimore 06:45 CH/Sunrise Communications Group AG, Ergebnis 2Q, Zürich *** 07:00 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Ergebnis 1H, Berlin *** 07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1H, Essen 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1H, Wiesbaden 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H, Saint-Quentin *** 07:45 CH/BIP 2Q *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August 09:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli *** 10:00 DE/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Capital Markets Day, Frankfurt *** 10:00 DE/Fresenius Medical Care, Online-HV *** 10:00 DE/Deutsche Post AG, Online-HV 10:00 DE/Lanxess AG, Online-HV 10:00 DE/Jungheinrich AG, Online-HV 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H, Hannover 12:40 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der IHK Köln *** 14:30 US/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:10 US/Fed-Chairman Powell, Rede (online) beim Jackson Hole Economic Policy Symposium *** 17:50 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede (online) beim Jackson Hole Economic Policy Symposium *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder- Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise - EU/Informelles Treffen der Außenminister (bis 28.8.) im Gymnich-Format, Berlin - DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H, Hamburg F R E I T A G, 28. August 2020 *** 02:30 US/Parteitag der Republikaner, Nominierungsrede von Präsidentschafts-Kandidat Trump, Washington *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator September 08:00 DE/vierteljährlicher Tarifindex 2Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise August (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli 08:45 FR/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 AT/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/DZ Bank, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August 11:00 DE/LBBW, Ergebnis 1H, Stuttgart 11:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Pressestatement anlässlich Besuch bei Thyssenkrupp, Duisburg 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan August (2. Umfrage) - US/Fed Kansas City, Abschluss Jackson Hole Economic Policy Symposium im Online-Format (seit 27.8.) - DE/SHW AG, ausführliches Ergebnis 1H, Aalen - NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 3Q (13:00 Online-HV), Amsterdam - EU/Ratingüberprüfungen für Bosnien-Herzegowina (S&P), Dänemark (S&P), EFSF (Moody's), ESM (Moody's), Irland (Fitch), Norwegen (Fitch) S O N N T A G, 30. August 2020 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer, Berlin - MN/Parlamentswahlen in Montenegro ===

