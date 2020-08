Der Elektrotretroller-Vermieter Tier hat mit dem Mytier Go einen E-Klapproller für den Privatgebrauch vorgestellt. Das Gefährt wird zu Preisen ab 970 Euro verkauft und soll schon im September ausgeliefert werden. Bislang hat Tier unter dem Namen Mytier generalüberholte Elektrotretroller aus seiner Mietflotte verkauft. Zukünftig will der Berliner Mobilitätsanbieter mit dem Modell Mytier Go auch Neuware anbieten. Da das Gefährt speziell für den Verkauf konzipiert wurde, verfügt es über eine praktische Funktion, die Privatnutzern gefallen dürfte, im Mietbetrieb aber wenig Sinn ergeben würde: Der neue Mytier...

Den vollständigen Artikel lesen ...