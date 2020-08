Der AUD/USD verzeichnete am Donnerstag eine neutrale Sitzung, in der er über der Hauptunterstützung von 0,7154 verharrten, aber die Dynamik gibt weiterhin Anlass zur Sorge. Alles in allem tendieren die Analysten der Credit Suisse nach oben, während der Markt auf Tagesbasis über dem 21-Tage-EMA von 0,7154 bleiben muss. Wichtige Punkte "Obwohl die deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...