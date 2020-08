Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze in Kanada im Juni um 23,7% gestiegen sind. Die positiven Daten wurden durch vorläufige Berichte über einen Anstieg von weniger als 1% im Juli ausgeglichen. Die Analysten der CIBC weisen darauf hin, dass es für den Einzelhandel sicherlich nicht "business as usual" ist, und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...