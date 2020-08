Die Verkäufe bestehender Eigenheime in den USA stiegen im Juli stärker als erwartet - Der US-Dollar-Index behält nach den Daten sein bullisches Momentum bei - Die Verkäufe bestehender Eigenheime in den Vereinigten Staaten stiegen im Juli um 24,7%, wie die von der National Association of Realtors (NAR) am Freitag veröffentlichten Daten zeigten. Im ...

