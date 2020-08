PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen steuern am Freitag nach schwankendem Verlauf auf Verluste zu. Der EuroStoxx 50 fiel zuletzt um 0,7 Prozent auf 3252,09 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen. Stimmungsindikatoren von beiden Seiten des Atlantiks galten zu Wochenschluss als wegweisend für die Börsen - in Europa mit größeren Sorgen als in den USA, wo der Dow Jones Industrial im frühen Handel im Plus lag.



In der Eurozone war der viel beachtete Einkaufsmanagerindex des Instituts Markit im August überraschend und deutlich gefallen, in den Vereinigten Staaten dagegen wusste der entsprechende Index positiv zu überraschen. Laut Analyst David Madden vom Broker CMC Markets befürchten Börsianer nun, dass sich die Erholung der Wirtschaft in der Eurozone abkühlt./tih/he

