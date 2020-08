TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Zahl der Corona-Nachweise hat in Israel die Marke von 100 000 überstiegen. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, wurden am Vortag 1496 Fälle registriert. Insgesamt seien damit nun 100 716 Fälle erfasst worden. 809 Menschen starben bislang mit einer Corona-Infektion.



Zum Vergleich: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts mindestens 230 048 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 21.8., 0 Uhr). Es gibt bislang 9260 Corona-Todesfälle. Deutschland hat etwa neun mal mehr Einwohner als Israel.



Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich in Israel zuletzt etwas stabilisiert. An Werktagen, den Tagen mit den meisten Tests, wurden zuletzt immer rund 1650 Fälle registriert. Die Pandemie war in Israel zunächst glimpflich verlaufen, nach raschen Lockerungen im Mai schnellte die Zahl der Erkrankungen dann in die Höhe./seb/DP/fba

