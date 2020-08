FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 04. September: MONTAG, DEN 24. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN AUT: CA Immo, Q2-Zahlen DEU: Akasol, Q2-Zahlen DEU: Deutsche Börse, Index-Anpassungen werden umgesetzt DAX rein: Delivery Hero / raus: Wirecard MDax rein: Aixtron / raus: Delivery Hero TecDax rein: LPKF Laser / raus: Wirecard SDax rein: Hornbach-Baumarkt / raus: Aixtron TERMINE KONJUNKTUR 14:30 USA: CFNA-Index 07/20 SONSTIGE TERMINE 11:30 DEU: Bundesfinanzministerium, Bundesumweltministerium und Deutsche Finanzagentur informieren über grüne Bundeswertpapiere DEU: Bundesvorstandssitzung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) USA: US-Republikaner nominieren Amtsinhaber Donald Trump offiziell als Präsidentschaftskandidat DIENSTAG, DEN 25. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: TX Group, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: SPS, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 34. Kalenderwoche 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen 22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen DEU: BASF Pk zum Thema Innovation und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft USA: Best Buy, Q2-Zahlen USA: Intuit, Q4-Zahlen USA: Nordstrom, Q2-Zahlen USA: Urban Outfitters, Q2-Zahlen IRL: Medtronic, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung) und Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2020 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 06/20 08:30 CHE: BFS Beschäftigungsbarometer Q2/20 09:00 AUT: Industrieproduktion 06/20 09:00 ESP: Erzeugerpreise 07/20 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 08/20 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Geschäftsklima 08/20 15:00 USA: FHFA-Index 06/20 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 08/20 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 07/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 AUT: Treffen der deutschsprachigen Finanzminister in Wien. Bei dem jährlichen informellen Arbeitstreffen trifft Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf seine Kollegen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. 11:00 DEU: Europäische Unternehmen mit starkem Deutschlandbezug zu langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie - Forderungen an die Bundesregierung mit Michael Schmidt, Präsident der British Chamber of Commerce in Germany (BCCG), und Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 14:00 DEU: Pk von Verdi und dbb beamtenbund zur Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Gewerkschaften präsentieren ihre Forderungen zum künftigen Einkommen etwa bei Müllabfuhr, Kita-Erziehern oder auf Rathäusern - die Tarifrunde beginnt am 1. September in Potsdam. MITTWOCH, DEN 26. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Encavis, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Stada, Halbjahreszahlen AUT: Immofinanz, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 3,5 Mrd EUR 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/20 (vorläufig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: 5. Air Cargo Conference zu Innovationen der Luftfracht (digital) 10:00 CHE: KPMG: Performance of Swiss Private Banks, Zürich 10:30 DEU: Bankhaus Metzler: Pressegespräch zu "Deutsche Autoindustrie - langstreckentauglich auch in Zeiten von Corona?", Frankfurt DONNERSTAG, DEN 27. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Sunrise, Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen (Call 9.30 h) 07:00 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Instone Real Estate, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 10:00 CHE: Givaudan, Halbjahres-Pk, Zürich 10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Fresenius Medical Care, Hauptversammung (online) 10:00 DEU: Deusche Post, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung (online) 22:05 USA: HP Inc., Q3-Zahlen AUT: Schoeller-Bleckmann, Q2-Zahlen ESP: Siemens Gamesa, Investor Day DEU: EWE, Q2-Zahlen DEU: DekaBank, Halbjahreszahlen DEU: NordLB, Halbjahreszahlen USA: Tiffany, Q2-Zahlen USA: Coty, Q4-Zahlen USA: The Gap, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: All Industry Activity Index 06/20 07:45 CHE: Seco: BIP Q2/20 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/20 (endgültig) 08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (Frühindikator) 07/20 08:45 FRA: Geschäftsklima 08/29 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 08/20 10:00 ITA: Industrieaufträge 06/20 10:00 EUR: Geldmenge M3 07/20 14:30 USA: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:10 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell beim Jackson Hole Economic Policy Symposium (online) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/20 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahres-Pk Brot für die Welt mit Vorstellung des aktuellen Jahresberichts u.a. zu den Themen Corona, Hunger, Lieferkettengesetz und Spendenentwicklung 10:00 DEU: Continental Online-Pk zu einer wissenschaftlichen Studie über die Rolle des Unternehmens im nationalsozialistischen Regime 11:00 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie 12:00 DEU: Verkündungstermin zu mehreren Amtshaftungsklagen gegen die Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit der VW-Dieselaffäre USA: US-Präsident Donald Trump will Rede zur Nominierung als erneuter Präsidentschaftskandidat der Republikaner halten EUR: Informelle Gespräche der EU-Außenminister (bis 28.8.20) FREITAG, DEN 28. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN CHE: EMS-Chemie, Halbjahreszahlen DEU: LBBW, Halbjahreszahlen DEU: SHW, Halbjahreszahlen (detailliert) NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update und Hauptversammlung DEU: Start der Tarifverhandlungen für die Deutsche Post AG TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 08/20 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/20 08:00 DEU: Außenhandelspreise 07/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 07/20 08:45 FRA: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/20 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 08/20 11:00 EUR: Industrievertrauen 08/20 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/20 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/20 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 08/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/20 EUR: Moody's Ratingergebnis ESM, EFSF EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Bosnien-Herzegowina EUR: Fitch Ratingergebnis Norwegen, Irland SONSTIGE TERMINE 11:15 DEU: Pressestatement von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zum Besuch bei Thyssenkrupp EUR: Informelle Gespräche der EU-Außenminister (bis 28.8.20) MONTAG, DEN 31. AUGUST 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Adler Reat Estate, Halbjahreszahlen 07:15 DEU: Gesco, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Isra Vision, 9Monatszahlen 08:30 DEU: Brain Technology, 9Monatszahlen 10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Lloyd Fonds AG, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/20 01:50 JPN: Industrieproduktion 07/20 (vorläufig) 01:50 JPN: Kapazitätsauslastung 07/20 (vorläufig) 03:00 CHN: PMI Verarbeteindes Gewerbe und Dienste 08/20 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 07/20 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/20 09:00 ESP: Verbraucherpreie 08/20 (vorläufig) 10:00 POL: BIP Q2/20 (endgültig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/20 10:00 ITA: BIP Q2/20 (endgültig) 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/20 10:30 PRT: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q2/20 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/20(vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q2/20 (endgültig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE EUR: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister EUR: Fortsetzung Informelle Tagung der EU-Agrarminister HINWEIS GBR: Feiertage, Börse geschlossen DIENSTAG, DEN 01. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkerszahlen Flughafen 35. Kalenderwoche 08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen DEU: Siemens Energy Capital Markets Day USA: Pkw-Absatz 08/20 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Arbeitslosenquote 07/20 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 08/20 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 07/20 (vorläufig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 07/20 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 07/20 11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/20 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitende Industrie 08/20 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/20 16:00 USA: Bauinvestitionen 07/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn der Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 2020 u.a. mit dem Verdi-Vorsitzenden Frank Werneke DEU: Fortsetzung Informelle Tagung der EU-Agrarminister + 1300 Pk Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und EU-Kommissar für Landwirtschaft, Janusz Wojciechowski MITTWOCH, DEN 02. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Weltpremiere der neuen S-Klasse von Mercedes-Benz und Eröffnung des neuen Werks "Factory 56" u.a. mit Daimler-Vorstandschef Ola Källenius und Ministerpräsident Winfried Kretschmann DEU: "Handelsblatt"-Bankentagung (auch als Webcast) erwartet werden u.a. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Felix Hufeld, Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis und Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen USA: Macy's, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/20 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 08/20 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/20 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/20 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008 10:00 DEU: Online-Pk zur Vorstellung der Ergebnisse des ifo Bildungsbarometers 2020 DONNERSTAG, DEN 03. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft nachbörslich turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Aktienindizes DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Bankentagung (auch als Webcast) - erwartet werden u.a. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Axel Weber (UBS), Nick Jue (ING Deutschland) DEU: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 08/20 PRT: EDP, Halbjahreszahlen ESP: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen USA: Michael Kos, Q2-Zahlen USA: Ciena, Q3-Zahlen USA: Broadcom, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 08/20 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/20 09:15 ESP: PMI Dienste 08/20 09:45 ITA: PMI Dienste 08/20 09:50 FRA: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 07/20 10:30 GBR: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 07/20 15:45 USA: Markit PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) 16:00 UsA: ISM Dienste 08/20 SONSTIGE TERMINE DEU: IFA 2020 Special Edition (Internationale Funkausstellung) DEU/USA: Ende der Frist zur Einreichung von Einwendungen bezüglich des Baus einer Tesla-Autofabrik in Grünheide FREITAG, DEN 04. SEPTEMBER 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Voltabox, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/20 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/20 EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Montenegro, Mazedonien EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Montenegro EUR: Fitch Ratingergebnis Ukraine, Dänemark, Luxemburg ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi