Über 50 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen sollen 2019 von chinesischen Wallets auf ausländische transferiert worden sein - wohl, um die strengen Finanzregeln Chinas zu umgehen. Im Fokus steht dabei Tether. Vor rund drei Jahren hatte China Kryptowährungen wie Bitcoin und deren Mining streng reguliert. Zudem wurden sogenannte Initial Coin Offerings (ICO) und lokale Kryptobörsen verboten. Zuletzt allerdings hat Chinas Staatschef Xi Jinping seine Unterstützung für die dahinterstehende Blockchain-Technologie signalisiert. Außerdem soll die People's Bank of China an einer eigenen Digitalwährung arbeiten...

