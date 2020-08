BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Umbenennung der Berliner Mohrenstraße:



"Mit dem Ruckzuck-Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung, einem grün-roten Antrag folgend die Mohrenstraße (...) umzubenennen (...) haben beide Parteien in Berlin-Mitte die bisher geltenden demokratischen Gepflogenheiten über den Haufen geworfen. Unmissverständlich wird klargemacht: Bürger nerven. Jedes weitere rot-grüne Reden über Mitsprache von Bürgern muss fortan als politische Heuchelei verstanden werden. Damit erreicht die sogenannte Cancel Culture, also das Abschalten missliebiger Vorstellungen und das Ausmerzen historisch heikler Namen oder Bildnisse, in Berlin eine neue Qualität. (...) Nichts spricht dagegen, Gruppen wie Decolonize Berlin oder Initiative Schwarze Menschen eine herausragende Stimme bei der lange vernachlässigten Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus zu geben. Wenn ihnen aber quasi die alleinige Deutungshoheit über historische Vorgänge gewährt wird, führt das in einen verschärften Kulturkampf, den allein die AfD zu Glücksgefühlen treibt."/yyzz/DP/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de