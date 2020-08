In den Aktienmarkt zu investieren kann einem Angst machen, aber es ist eine der besten Möglichkeiten, Reichtum aufzubauen und einen soliden Rentenfonds zu schaffen. Richtig zu investieren kann jedoch heikel sein. In diesem Zusammenhang haben laut einem Bericht der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) etwa zwei Drittel der Amerikaner bei einem kurzen Anlagequiz die meisten Fragen falsch beantwortet. Wenn du bereits in den Aktienmarkt investierst, ist das ein guter Anfang. Aber du musst ...

