Köln (ots) - CDU/CSU 36, Grüne 19, SPD 16, AfD 9, FDP 5, Linke 7 ProzentIm aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer verlieren Grüne und FDP jeweils einen Prozentpunkt. Die FDP liegt dadurch wieder bei 5 Prozent. Die Linke und die sonstigen kleinen Parteien legen um jeweils einen Prozentpunkt zu. Für die übrigen Parteien ändert sich nichts.Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, könnten die Parteien demzufolge mit folgendem Ergebnis rechnen: CDU/CSU 36 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 16 Prozent (20,5%), FDP 5 Prozent (10,7%), Grüne 19 Prozent (8,9%), Linke 7 Prozent (9,2%), AfD 9 Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). Die Zahl der Nichtwähler und Unentschlossenen entspricht mit 23 Prozent in etwa dem Anteil der Nichtwähler bei der Bundestagswahl 2017 (23,8%).Politiker-Ranking: Merkel vor Söder, Scholz und SpahnDie Corona-Krise hat das Urteil der Bundesbürger über ihre Politiker durchweg verändert. Gegenüber dem letzten Politiker-Ranking, das vor der Pandemie im Januar ermittelt wurde, ist das Vertrauen zum bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (+ 17 Punkte), Gesundheitsminister Jens Spahn (+ 13) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (+ 12) am stärksten gewachsen. Finanzminister Olaf Scholz kann um 5, Linken-Chefin Katja Kipping um 4 Punkte zulegen. Die größten Verlierer im Ranking sind FDP-Chef Christian Lindner (minus 10 Punkte) sowie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Friedrich Merz (jeweils minus 6 Punkte).forsa ermittelt regelmäßig im Auftrag der Mediengruppe RTL, wie hoch das Vertrauen der Bürger zu den einzelnen Politikern ist - das letzte Mal im Januar 2020. "Bitte geben Sie für den jeweiligen Politiker an, bei wem das Land in guten Händen ist", werden die Befragten gebeten. Dabei kann die Einschätzung auf einer Skala von 0 ("ist überhaupt nicht in guten Händen") bis 100 ("ist voll und ganz in guten Händen") erfolgen. Aus der Gesamtheit der Angaben von über 1.500 Befragten ergibt sich das Politiker-RankingDas Vertrauen der Bundesbürger zu Angela Merkel, die schon vor der Corona-Krise das Ranking anführte, ist noch einmal deutlich größer geworden. Sie führt die Rangliste jetzt mit 71 Punkten an, gefolgt von Markus Söder (59), Olaf Scholz (51) und Jens Spahn (50). Grünen-Chef Robert Habeck, der lange den zweiten Platz hinter Merkel behauptet hatte, ist auf Rang 5 abgerutscht (48 Punkte), gefolgt von der Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock (44). Armin Laschet ist auf Platz 6 abgestiegen, liegt mit 40 Punkten aber nach wie vor vor seinen Konkurrenten um den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen und Friedrich Merz (jeweils 35 Punkte).Politiker-Ranking im August 2020*Angela Merkel71 (+12)Markus Söder59 (+17)Olaf Scholz51 (+5)Jens Spahn50 (+13)Robert Habeck48 (-2)Annalena Baerbock44 (+2)Armin Laschet40 (-6)Norbert Röttgen35 (-)Friedrich Merz35 (-6)Katja Kipping32 (+4)Kevin Kühnert31 (+2)Norbert Walter-Borjans30 (+3)Christian Lindner28 (-10)Saskia Esken26 (+2)Jörg Meuthen9 (-)Alice Weidel7 (-2) *In Klammern Veränderung gegenüber Januar 2020 - Bewertung anhand einer Skala von 0 bis 100; dargestellt ist jeweils der MittelwertEigene Anhänger trauen vor allem Merkel und SöderBei den eigenen Anhängern genießen Angela Merkel (88 Punkte) und Markus Söder (89 Punkte) das höchste, Saskia Esken mit 37 Punkten das geringste Vertrauen. Den größten Vertrauenszuwachs bei den eigenen Anhängern hat in der Corona-Krise Jens Spahn mit 10 Punkten. Mit jeweils minus 10 Punkten verlieren Laschet und Merz am stärksten.Politiker-Ranking im August 2020 - Bewertung durch die eigenen Anhänger*Angela Merkel88 (+5)Markus Söder89 (+6)Olaf Scholz75 (+7)Jens Spahn62 (+10)Robert Habeck75 (+1)Annalena Baerbock68 (+3)Armin Laschet51 (-10)Norbert Röttgen44 (-)Friedrich Merz50 (-10)Katja Kipping60 (+8)Kevin Kühnert45 (+7)Norbert Walter-Borjans43 (+2)Christian Lindner69 (-2)Saskia Esken37 (+5)Jörg Meuthen53 (-)Alice Weidel52 (-1) *In Klammern Veränderung gegenüber Januar 2020AfD-Anhänger trauen kaum einem Politiker - außer Meuthen, Weidel und MerzDen meisten Politikern wird in den ostdeutschen Bundesländern weniger Vertrauen entgegengebracht als im Westen - mit einer Ausnahme: Katja Kipping genießt in den neuen Bundesländern ein um 8 Punkte größeres Vertrauen als im Westen.AfD-Anhänger beurteilen die Politiker durchweg anders als die Anhänger der übrigen Parteien. Lediglich den beiden AfD-Politikern Jörg Meuthen (53 Punkte) und Alice Weidel (52) sowie CDU-Politiker Friedrich Merz (49) wird von AfD-Anhängern größeres Vertrauen entgegengebracht. Besonders gering ist das Vertrauen der AfD-Anhänger zu Politikern der Grünen, der Linke, der SPD - und zu Angela Merkel.Kanzler-Dreikampf: Söder vor Habeck und ScholzDie Corona-Panne in Bayern hat Markus Söder nicht geschadet: In der "Kanzlerfrage" verlor der bayerische Ministerpräsident gegenüber der Vorwoche lediglich einen Prozentpunkt. Wenn die Deutschen ihren Kanzler direkt wählen könnten, würden sich derzeit 37 Prozent für Söder entscheiden. Damit liegt er 21 Prozentpunkte vor Olaf Scholz, dem designierten Kanzlerkandidaten der SPD (16%), und 18 Prozentpunkte vor dem Grünen-Chef Robert Habeck (19%). 28 Prozent der Befragten würden keinen der drei wählen.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv-Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten zu Partei- und Kanzlerpräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL vom 17. bis 21. August 2020 erhoben. Datenbasis: 2.504 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-2,5 Prozentpunkte. Die Daten zum Politiker-Ranking wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 18. - 20.08. 2020 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.506 Befragte.