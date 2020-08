Berlin - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit Blick auf die aktuell guten Umfrageergebnisse der Union davor gewarnt, die Bundestagswahl im kommenden Jahr schon für gewonnen zu halten. Niemand glaube, dass das Wahljahr 2021 so gut wie gelaufen sei, sagte Kramp-Karrenbauer der "Welt am Sonntag".



Die CDU werde weiter versuchen, sich programmatisch und personell gut aufzustellen. "Wir stehen für eine wertebasierte, selbstbewusst gelassene, bürgerlichen Politik. Dafür gibt es einen großen Bedarf", so die Parteivorsitzende weiter. Die meisten Bürger wollten "keine linken rot-rot-grünen Abenteuer".



Zu dem Bekenntnis des designierten FDP-Generalsekretärs zu einer möglichen Ampel-Koalition sagte die CDU-Chefin: "Aus dem 'besser nicht regieren als falsch regieren' ist anscheinend ein besser mit irgendjemandem regieren, als gar nicht regieren geworden."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de