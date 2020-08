23.08.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex gab in der letzten Woche in EUR um - 0,2% nach. Während es in Europa in der vergangenen Woche zu teils deut- lichen Verlusten kam (-1,8%) konnte der S&P 500 mit 3.389 Punkten ein neues Allzeithoch erreichen. In Europa drückten besonders die schwächer als erwarteten Einkaufsmanagerindizes auf das Sentiment der Investoren. Besonders der EMI in Frankreich war mit 51,7 Punkten deutlich unter der Markterwartung von 57,0 Punkten. ...

