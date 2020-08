Halle (ots) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer regt eine allgemeine, bundesweite Maskenpflicht am Arbeitsplatz und eine Ausweitung in Schulen an. Klingt nachvollziehbar, denn es gilt, neue Schul- und Betriebsschließungen zu verhindern. Dennoch passt der Vorschlag zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Realität. Es gibt Betriebe - und einige Schulen -, die so groß und gut zu lüften sind, dass Abstand und Sauerstoff hier die weit wirksamere Corona-Prophylaxe darstellen. Masken dagegen können leicht als falsches Alibi dienen, sich wieder dichter zusammen zu hocken. Was man auch weiß, ist: Dass Enge, geschlossene Räume und Alkohol dem Virus beste Bedingungen bieten. Es sollte also dringend über eine Begrenzung der Teilnehmerzahlen privater Feiern geredet werden und nicht über Masken.



