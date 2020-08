Die niederländische Supermarktkette Jumbo hat mit der Belieferung der ersten fast 100 Jumbo-Läden in dem Westen und Norden des Landes von seinem automatischen nationalen Vertriebszentrum (NDC) für (trockene) Lebensmittel in Nieuwegein aus begonnen. In den kommenden Wochen werden immer mehr Jumbo-Läden hinzukommen. Es gib rund 13.500 Solarmodule auf dem Dach von Jumbos...

Den vollständigen Artikel lesen ...