FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu 2. Lockdown:



"Müsste die Bundesrepublik die Maßnahmen aus dem März noch einmal wiederholen, um eine exponentielle Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, es wäre eine Katastrophe. Der dauerhafte wirtschaftliche Schaden wäre so groß, dass Kürzungen auch im Sozialstaat nicht ausbleiben könnten. Auch deshalb wird derzeit keine weitere Einschränkung des Wirtschaftslebens diskutiert, sondern Verbote, die das private Umfeld betreffen. Es muss deshalb ein erhebliches Maß an regionaler Flexibilität gebe. Nur so bleiben die Maßnahmen für die Bürger nachvollziehbar."/yyzz/DP/he

