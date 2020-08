DJ WOCHENENDÜBERBLICK/22. und 23. August 2020

Heil kündigt Gesetzespaket für längere Krisen-Kurzarbeit an

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bereitet wegen der andauernden Folgen der Corona-Krise ein Gesetzespaket mit dem Ziel vor, die gelockerten Regeln für Kurzarbeit über das Jahr 2020 hinaus befristet zu verlängern. Eine verpflichtende Verknüpfung von Kurzarbeit mit Weiterbildung für die betroffenen Beschäftigten lehnt er jedoch ab. Das kündigte Heil kurz vor dem für Dienstag geplanten Treffen des Koalitionsausschusses von Union und SPD in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) an.

Altmaier will Corona-Überbrückungshilfen für Mittelstand bis Dezember verlängern

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die seit Juli bestehende Überbrückungshilfe für den Mittelstand in der Corona-Krise verlängern. Altmaier plane, die Hilfen bis Dezember auszuweiten, hieß es am Samstag aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

Arbeitsminister Heil lehnt bedingungsloses Grundeinkommen ab

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lehnt die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens anstelle des bestehenden Systems von Sozialleistungen ab. "Ich halte nichts von einem bedingungslosen Grundeinkommen", sagte Heil in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Bundeswirtschaftsministerium: Corona-Hilfen für die Wirtschaft stark nachgefragt

Das Bundeswirtschaftsministerium hat einem Zeitungsbericht widersprochen, wonach die staatlichen Corona-Hilfen von den Unternehmen nur schleppend angenommen werden. "Die Corona-Hilfen für die Wirtschaft werden stark nachgefragt. Täglich kommen neue Anträge dazu", sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) berichtet, dass etwa von den 25 Milliarden Euro Betriebskostenzuschüssen für kleine und mittlere Unternehmen binnen eines knappen halben Jahres erst 14,3 Milliarden Euro in Anspruch genommen worden seien.

Kramp-Karrenbauer für Ausweitung der Maskenpflicht

Die Parteivorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat mit Blick auf die steigenden Corona-Fälle in Deutschland vorgeschlagen, die Maskenpflicht auszuweiten. Im Interview mit der Welt am Sonntag sagte Kramp-Karrenbauer: "Viele Unternehmen auch bei uns haben diese Maskenpflicht am Arbeitsplatz schon eingeführt. Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend wird, jedenfalls wenn damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könnte."

Ökonomen zweifeln an bisheriger Wirksamkeit der Corona-Warn-App

Ökonomen zweifeln laut einem Zeitungsbericht an der Wirksamkeit der Corona-Warn-App. "Damit die Corona-Warn-App wirklich etwas bringt, sollte sich die Zahl der Downloads verdoppeln", sagte Gert Wagner, Mitglied des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, der Welt am Sonntag. Dann sei man auf eine zweite Welle viel besser vorbereitet. Bisher haben mehr als 17 Millionen Menschen die App heruntergeladen; ob sie diese auch nutzen, ist ungewiss.

SPD-Vorsitzende: "Wir wollen stärkste Kraft im Bundestag werden"

Die SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben die Zielvorgabe für ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz deutlich erhöht: Sie wollen, dass die SPD bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr die Nummer Eins wird. Saskia Esken sagte der Bild am Sonntag: "Wir wollen stärkste Kraft im Bundestag werden." Walter-Borjans ergänzte: "Wir setzen auf Sieg, nicht auf Platz und gehen daher in die Wahl, um stärkste Kraft zu werden." Aktuell ist die Union in Umfragen mehr als doppelt so stark wie die SPD.

Umfrage: Hälfte der Wähler in Deutschland bevorzugt Schwarz-Grün

Fast die Hälfte der Wähler in Deutschland würde ein schwarz-grünes Regierungsbündnis nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr bevorzugen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap für die Welt am Sonntag gaben 49 Prozent an, sich eine Koalition von Union und den Grünen zu wünschen. Eine rot-rot-grüne Koalition finden der Umfrage zufolge nur 34 Prozent der Wähler attraktiv.

Grüne wollen auf Parteitag im nächsten Jahr über Spitzenkandidatur entscheiden

Die Grünen-Führung will die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl 2021 nicht mit einer Mitgliederbefragung entscheiden. "Eine sinnvolle Urwahl benötigt Konkurrenz, diese sehe ich nicht", sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner.

FDP-Chef Lindner will keine Ampel-Koalition

FDP-Chef Christian Lindner lehnt eine Ampel-Koalition nach der Bundestagswahl ab. "Die Ampel ist inhaltlich noch nicht sonderlich attraktiv", sagte Lindner Bild am Sonntag. "Wer sich mit der SPD einlässt, bekommt ja auch Saskia Esken und Kevin Kühnert im Gepäck.

Scholz besorgt über Nawalnys Zustand

Vize-Kanzler Olaf Scholz ist besorgt über den Gesundheitszustand des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. "Die Nachrichten über seine plötzliche Erkrankung sind besorgniserregend", sagte Scholz dem Bielefelder Nachrichtenportal nw.de. Er sei froh, dass es gelungen sei, Nawalny nach Deutschland auszufliegen, damit die Ärzte der Berliner Charité sich um ihn kümmern können. Der im Koma liegende Nawalny wird derzeit in der Berliner Charité behandelt. Der Zustand des 44-Jährigen sei "stabil", erklärte sein Umfeld. Der Russland-Koordinator der Bundesregierung forderte von Moskau Aufklärung.

Zehntausende Menschen demonstrieren in Minsk erneut gegen Lukaschenko

In der belarussischen Hauptstadt Minsk sind am Sonntag erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Präsident Alexander Lukaschenko zu protestieren. Dies berichtete ein AFP-Korrespondent vom Unabhängigkeitsplatz im Zentrum der Stadt. Die Demonstranten forderten den Rücktritt Lukaschenkos und eine Wiederholung der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August.

Thyssenkrupp will staatliche Hilfe für Umbau der Stahlwerke

Beim anstehenden Umbau der Stahlwerke setzt Thyssenkrupp laut einem Zeitungsbericht auf staatliche Unterstützung. "Kein Stahlhersteller kann den Aufbau einer klimaneutralen Produktion aus eigener Kraft schaffen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", sagte der neue Thyssenkrupp-Stahlchef Bernhard Osburg der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ).

Porsche und KBA untersuchen Manipulationen bei Benzinmotoren

Der Sportwagenhersteller Porsche geht laut einem Zeitungsbericht seit Juni intern einem Manipulations-Verdacht nach: Bei Benzin-Motoren sollen nach Informationen der Bild am Sonntag (BamS) in der Serienfertigung illegale Veränderungen an Hard- und Software vorgenommen worden sein - und zwar erst nach der sogenannten Zulassungs-Typisierung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Dabei geht es nicht nur um Abgasanlagen, sondern auch um Motorkomponenten.

Post soll Briefporto senken

Die Auseinandersetzung um das Briefporto der Deutschen Post geht laut einem Zeitungsbericht in die nächste und womöglich entscheidende Runde. Mit einem förmlichen Antrag, die Briefpreise rückwirkend neu festzusetzen, setzt der Bundesverband Paket und Expresslogistik (Biek) die Politik und die Marktaufsicht unter Entscheidungsdruck. wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet.

Tiktok kündigt Klage gegen Vorgehen der Trump-Regierung an

Die Betreiber der chinesischen Video-App Tiktok wollen sich gegen die US-Regierung wehren und haben eine Klage wegen des gegen sie gerichteten Vorgehens angekündigt. Um sicherzustellen, dass "das Recht nicht weggeworfen wird und unsere Firma und Nutzer fair behandelt werden", bleibe dem Unternehmen keine andere Wahl, als gegen ein von Präsident Donald Trump unterzeichnetes Dekret juristisch vorzugehen, erklärte Tiktok. Das Unternehmen will die Klage nach eigenen Angaben am Montag einreichen.

Vestager hat "Bedenken wegen Privatsphäre" bei Tiktok

EU-Digitalkommissarin Margrethe Vestager hat chinesische Tech-Unternehmen aufgefordert, die Bestimmungen der EU einzuhalten. "Chinesische Firmen müssen nach unseren Regeln spielen", sagte Vestager im Interview mit dem Tagesspiegel am Sonntag. Mit Blick auf die gerade bei jungen Leuten beliebte Video-App Tiktok und deren chinesischen Mutterkonzern Bytedance sagte die Dänin, dass es "Bedenken wegen der Privatsphäre und des Datenschutzes" gebe.

ING: Deutsche Privatanleger verdoppeln Aktien-Investement

Privatanleger in Deutschland haben im ersten Quartal 2020 so viel in Börsenpapiere investiert wie seit mehr als einer Dekade nicht mehr. Das zeigt eine Studie der ING Deutschland, wie die Welt am Sonntag berichtet. Danach haben die Bundesbürger zwischen Januar und März für fast 14 Milliarden Euro Anteilsscheine börsennotierter Unternehmen erworben. Damit floss rund doppelt so viel Geld in Aktien wie ein Jahr zuvor.

