DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIRECARD - Bei der Aufklärung der Wirecard-Pleite geraten weitere Verdächtige in den Fokus der Fahnder. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt seit Neuestem auch wegen mutmaßlicher Untreue gegen die verbliebenen Vorstände Alexander von Knoop und Susanne Steidl. Von Knoop soll noch 2020 Millionenkredite für dubiose Partner in Asien freigegeben haben. Auf den langjährigen Konzernprüfer EY, der die Bilanzen abgesegnet hatte, rollt unterdessen eine Klagewelle zu. Auch hier drohen strafrechtliche Konsequenzen. (Handelsblatt S. 22, 30)

DEUTSCHE POST - Die Auseinandersetzung um das Briefporto der Deutschen Post geht in die womöglich entscheidende Runde. Mit einem förmlichen Antrag, die Briefpreise rückwirkend neu festzusetzen, setzt der Bundesverband Paket und Expresslogistik die Politik und die Marktaufsicht unter Entscheidungsdruck. (FAZ S. 18)

BAHN - Die Deutsche Bahn wird in den Abendstunden ihre Präsenz von Sicherheitskräften an Stationen erhöhen. Demnach sollen das zusätzlich eingesetzte Personal die Einhaltung der Maskenpflicht an den Bahnhöfen kontrollieren. ""Maske tragen ist keine unverbindliche Empfehlung, sondern Pflicht. Es ist deshalb für uns nicht hinnehmbar, wenn sich Einzelne nicht an die Regeln halten", sagt Hans-Hilmar Rischke, Sicherheitschef der Deutschen Bahn, zu Bild. (Bild-Zeitung)

UNIPER - Seit vergangener Woche hält der finnische Energiekonzern Fortum 75 Prozent an Uniper - und hat den deutschen Stromproduzenten damit endgültig unter Kontrolle. Der neue Chef von Fortum, Markus Rauramo, hat jetzt große Pläne für die gemeinsame Gruppe und sieht nicht zuletzt beim Zukunftsthema Wasserstoff gute Perspektiven. "Wir müssen gemeinsam die Gelegenheiten nutzen, die sich durch den Umbau der europäischen Energiewirtschaft ergeben", sagte der 52-Jährige. Gemeinsam seien die Unternehmen schon jetzt der drittgrößte Produzent von CO2-freiem Strom in Europa. Der Trend zum Klimaschutz biete der Fortum-Uniper-Gruppe gute Chancen - insbesondere bei einem Zukunftsthema: "Genau wie Uniper sehen wir beim Thema Wasserstoff großes Potenzial." (Handelsblatt S. 18)

PORSCHE - Porsche geht mit einer internen Untersuchung möglichen neuen Manipulationen an seinen Autos nach. Die Stuttgarter VW-Tochter prüft, ob einzelne Modelle nach der Typenzulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nachträglich noch einmal verändert worden sind. Dieses Mal geht es allerdings nicht um die berüchtigten Dieselmotoren aus dem VW-Konzern und die damit verbundenen Abgasmanipulationen, sondern vor allem um Benziner. Betroffen sind etwa die Modelle 911 und Panamera, entwickelt in den Jahren 2008 bis 2013. Zuerst hatte die Bild am Sonntag darüber berichtet. Porsche bestätigte die internen Ermittlungen wegen möglicher illegaler Veränderungen nach der Typenzulassung. Die Stuttgarter VW-Tochter arbeite die Vergangenheit konsequent auf, bis ins Jahr 2008 hinein. "Und da haben wir ein paar Hinweise auf mögliches Fehlverhalten gefunden", hieß es in Unternehmenskreisen. Porsche habe die Behörden darüber im Frühsommer "proaktiv" informiert. Dazu gehören die Staatsanwaltschaft Stuttgart, das Kraftfahrt-Bundesamt und die US-Justiz. Das Unternehmen sei daran interessiert, die Vorgänge aufzuklären. (Handelsblatt S. 19)

August 24, 2020

