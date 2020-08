In China startet Tesla-Konkurrent Polestar mit einer gleichzeitigen Eröffnung des Vertriebes in Deutschland. Es ist die Schwester von Volvo und Tochter des chinesischen Geely-Konzerns, dessen Besitzer wiederum Großaktionär bei Daimler ist. Welche Ziele hat Geely mit welcher Wirkung? Das wird das zweite Thema für den deutschen Automarkt in den nächsten Wochen.



