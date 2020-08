Das zweite Modell, ID.4, startet in den nächsten Tagen. Damit ist nicht nur die Produktion, sondern der Grundgedanke der E-Mobility schrittweise im Anmarsch. Jetzt kommt es darauf an, wie der Markt darauf reagiert. Das lesen Sie in unseren täglichen Briefen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

VOLKSWAGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de