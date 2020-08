Wirecard-Insolvenzverwalter Michael Jaffe macht erste Fortschritte bei der Zerschlagung des in einem Bilanzskandal zusammengebrochenen Zahlungsabwicklers. Für die brasilianische Tochter mit gut 200.000 Kunden hat Jaffe mit dem heimischen, an der New Yorker Börse gelisteten Zahlungsdienstleister PagSeguro Digital einen Käufer gefunden.

