Ab Montagmorgen wird erstmals die Aktie des Berliner Essenslieferdienstes Delivery Hero im DAX gehandelt. Das Unternehmen übernimmt den Platz des insolventen Skandalkonzerns Wirecard. Grundlage sind neue Börsenregeln für den raschen Ausschluss insolventer Konzerne, die die Deutsche Börse infolge des Bilanzskandals und der Insolvenz von Wirecard verabschiedet hatte. Diese Regeln wirken sich auch auf die anderen großen Börsenindizes aus. In der DAX-Familie werden durch den Wirecard-Rauswurf aus dem DAX und dem TecDAX folgende weitere Änderungen umgesetzt. Den Platz im TecDAX erhält LPKF Laser. Der frei werdende Platz von Hellofresh im MDAX geht an Aixtron, der Platz von Aixtron im SDAX geht an Hornbach Baumarkt.

10:00 DE/MBB SE, HV, Berlin

Cliq Digital: 0,28 EUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

10:30 DE/Kuponfestlegung Bundesschatzanweisung mit Laufzeit September 2022 12:00 BE/Auktion 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2030 im Volumen von 1,0 bis 1,5 Mrd EUR

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.820,00 0,25 S&P-500-Indikation 3.406,75 0,29 Nasdaq-100-Indikation 11.606,00 0,33 Nikkei-225 22.974,76 0,24 Schanghai-Composite 3.383,49 0,08 +/- Ticks Bund -Future 177,21 3 Freitag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.764,80 -0,51 DAX-Future 12.788,00 -0,61 XDAX 12.792,97 -0,61 MDAX 27.266,79 0,22 TecDAX 3.087,59 0,14 EuroStoxx50 3.259,75 -0,43 Stoxx50 2.958,83 -0,33 Dow-Jones 27.930,33 0,69 S&P-500-Index 3.397,16 0,34 Nasdaq-Comp. 11.311,80 0,42 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,18 +21

Ausblick: Mit steigenden Kursen rechnen Marktteilnehmer zum Wochenauftakt. "Die Steilvorlagen aus den USA und aus Asien dürften den DAX deutlich nach oben treiben", erwartet Heino Ruland von Ruland Research. In den USA markierten am Freitag sowohl der Nasdaq als auch der S&P-500 neue Rekorde, in Asien zieht der Index in Hongkong auf den höchsten Stand seit fünf Monaten an. Damit erweist sich der Rücksetzer vom Freitagnachmittag in Europa nun voraussichtlich als so genannte Bärenfalle, also als gescheitertes Verkaufssignal. Und gescheiterte Verkaufssignale gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale. Vergleichsweise leer ist am Montag die Agenda. Damit dürften die Marktteilnehmer bereits auf den ifo-Geschäftsklima am Dienstag warten.

Rückblick: Etwas leichter - Enttäuschend schwache europäische Einkaufsmanagerindizes drückten auf die Stimmungben am Freitag belastet. Ein gewisses Gegengewicht bildeten am Nachmittag dann aber bessere Indizes aus den USA. Der kleine Verfall von Index-Optionen spielte nur eine untergeordnete Rolle. Gegen die negative Tendenz erholten sich die von der Corona-Krise besonders gebeutelten Aktien der Reisebranche um durchschnittlich 3,1 Prozent. Teilnehmer sprachen von einer technisch bedingten Erholung. Die Stimmung für den Sektor könne kurzfristig gestützt worden sein von Aussagen des französischen Präsidenten Macron nach dem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel, dass neue allgemeine Lockdowns derzeit kein Thema seien. Novartis zogen um 0,5 Prozent an, nachdem der Pharmakonzern von der US-Gesundheitsbehörde die Genehmigung erhalten hatte, das Leukämiemittel Kesimpta (Ofatumumab) auch zur Behandlung von Multipler Sklerose einzusetzen.

Etwas leichter - Als stützend stimmuingsmäßig günstig, wenngleich die Aktie nicht davon profitierte, wurde gewertet, dass Bayer in den USA einen Großteil der Klagen um die Verhütungsspirale Essure beigelegt hat. Bayer sanken um 0,6 Prozent. Für die Aktie von LPKF ging es um 1,5 Prozent nach unten. Beobachter verwiesen auf die im Vergleich zum Vorjahr schlechtere Auftragslage. Dermapharm fielen um 6,8 Prozent. Die angehobene Prognose wurde im Handel als "zu konservativ" eingestuft. Hamburger Hafen verloren optisch 5,5 Prozent, allerdings wurde die Aktie ex Dividenmde gehandelt.

Mit einem leichten Minus hat sich die Metro-Aktie zum Wochenausklang im nachbörslichen Handel gezeigt. Wie der Handelskonzern mitteilte, strebt der Vorstandsvorsitzende Olaf Koch keine Verlängerung seines Vertrages an und will bis Ende des Jahres aus dem Vorstand ausscheiden. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1 Prozent tiefer getaxt. Unverändert zeigten sich die Qiagen-Papiere. Wie das Biotech-Unternehmen mitteilte, hat Hakan Björklund sein Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung niedergelegt und ist aus dem Gremium ausgeschieden.

Fester - Erneut angeführt von den Technologiewerten setzte sich die Rekordjagd fort. Der Technologie-Sektor im S&P-500 gewann 4,2 Prozent. Investoren setzten weiter auf den Sektor, weil er als einer der großen Gewinner der Coronavirus-Pandemie gilt. Der Nasdaq-Composite markierte erneut ein Rekordhoch, auch der S&P-500 kletterte auf einen neuen Rekordstand. Der Dow profitierte vom Anstieg der Apple-Aktie, die um 5,2 Prozent vorrückte und im Verlauf ein Rekordhoch markierte. Gestützt wurde die Stimmung auch von besseren US-Einkaufsmanagerindizes für August. Deere profitierten von den Zahlen für das dritte Quartal. Diese lagen deutlich über den Erwartungen des Marktes. Die Aktie stieg um 4,4 Prozent. Auch die Sportschuhkette Foot Locker überzeugte mit ihren Geschäftszahlen, was mit einem Kursanstieg von 1,4 Prozent belohnt wurde.

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1796 -0,01% 1,1797 1,1777 +5,2% EUR/JPY 124,91 +0,11% 124,77 124,80 +2,5% EUR/CHF 1,0761 +0,04% 1,0756 1,0749 -0,9% EUR/GBP 0,9009 -0,04% 0,9013 0,9004 +6,5% USD/JPY 105,87 +0,10% 105,76 105,96 -2,7% GBP/USD 1,3093 +0,03% 1,3089 1,3081 -1,2% USD/CNH 6,9146 -0,09% 6,9208 6,9186 -0,7% Bitcoin BTC/USD 11.675,01 0,060 11.668,01 11.736,37 +61,9%

Enttäuschende Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone drückten den Euro unter die Marke von 1,18 Dollar. Die Gemeinschaftswährung war zuletzt gegenüber dem Dollar klar im Aufwind und hatte zur Wochenmitte noch knapp über 1,19 Dollar gekostet, weil Teilnehmer auf eine kräftigere Konjunkturerholung in Europa gesetzt hatten als in den USA. Stattdessen kam es anders, denn in den USA konnten sich die Indizes verbessern. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,1795 Dollar. Der Dollar-Index legte um 0,5 Prozent zu.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,29 42,34 -0,1% -0,05 -26,2% Brent/ICE 44,29 44,35 -0,1% -0,06 -28,7%

Die Ölpreise verzeichneten Abschläge. Neben dem festeren Dollar verwiesen Teilnehmer auf die weiter herrschenden Konjunktursorgen. Diese wurden durch die schwachen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone untermauert. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,3 Prozent auf 42,27 Dollar. Brent reduzierte sich um 1,4 Prozent auf 44,28 Dollar.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,25 1.940,44 -0,3% -6,19 +27,5% Silber (Spot) 26,52 26,79 -1,0% -0,27 +48,6% Platin (Spot) 920,70 921,20 -0,1% -0,50 -4,6% Kupfer-Future 2,93 2,92 +0,5% +0,01 +4,0%

Der Goldpreis litt unter dem stärkeren Dollar und tendenziell auch den besseren US-Daten der Einkaufsmanager und verzeichnete den dritten Handelstag in Folge Abgaben. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 0,5 Prozent auf 1.938 Dollar.

- WHO

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erwartet ein Ende der Corona-Pandemie in weniger als zwei Jahren. Auch wenn es gegenüber der Spanischen Grippe von 1918 heute den "Nachteil der Globalisierung, der Nähe, der Verbindungen" gebe, habe die Welt andererseits heute den Vorteil einer besseren Technologie.

- Deutschland

Das Robert-Koch-Institut hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 233.575 angegeben - ein Plus von 711 seit dem Vortag.

- Deutschland

Die Bundesregierung hat eine Reisewarnung für die belgische Hauptstadt Brüssel und Umgebung ausgegeben.

- Deutschland

Die Parteivorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat mit Blick auf die steigenden Corona-Fälle in Deutschland vorgeschlagen, die Maskenpflicht auszuweiten. Der Welt am Sonntag sagte sie, "viele Unternehmen auch bei uns haben diese Maskenpflicht am Arbeitsplatz schon eingeführt. Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend wird, jedenfalls wenn damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könnte."

- Frankreich

