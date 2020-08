Im frühen Montagshandel tendiert der Goldpreis im Zuge einer nachlassenden Risikoaversion mit leicht rückläufigen Notierungen.Verantwortlich hierfür war unter anderem die von der US-Arzneimittelbehörde FDA beschlossene Zulassung der Blutplasma-Therapie zur Behandlung von Corona-Patienten. Mit Spannung erwarten die Akteure an den Goldmärkten aber vor allem das am Donnerstag beginnende Notenbankertreffen in Jackson Hole. Dabei ergeben sich folgende Fragen: Wie aggressiv wird Fed-Chef Jerome ...

