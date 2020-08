Laut ISG Provider Lens-Studie verstärkt sich die Nachfrage nach Service-Providern auch dadurch, dass deutsche Unternehmen ihre neuen Homeoffice-Lösungen besser absichern wollen

FRANKFURT, Deutschland, Aug. 24, 2020)), ein führendes globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesegment.



Dem "ISG Provider Lens Cyber Security - Solutions & Services Report Germany 2020" zufolge steigt die Nachfrage nach Cyber-Security-Diensten derzeit, da mehr und mehr Geschäftsprozesse digitalisiert werden und die Nutzung des Industrial Internet of Things weiter ansteigt.

Darüber hinaus führt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) aktuell dazu, dass deutsche Unternehmen stärkere Cyber-Security-Maßnahmen implementieren, so die Studie. Zudem bringe die COVID-19-Pandemie neue Herausforderungen für deutsche Unternehmen mit sich, da sich nun mehr Mitarbeiter vom Homeoffice aus mit den Unternehmenssystemen verbinden.

"Daten und IT-Infrastrukturen sind ständig kriminellen Bedrohungen ausgesetzt", sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei Information Services Group DACH. "Auch sind Gefahren, die durch Fahrlässigkeit in den Anwenderunternehmen entstehen, nicht ungewöhnlich, sodass sich deutsche Unternehmen Cyber-Security-Anbietern zuwenden, um diese Risiken zu mindern."

Die Studie stellt ein wachsendes Interesse am Identitäts- und Zugriffsmanagement in deutschen Unternehmen fest, was auf die immer zahlreicheren Digitalisierungsprojekte hierzulande zurückzuführen ist. Dieser Trend trage dazu bei, dass nicht nur die Nutzer und ihre Identitäten, sondern auch Maschinen und andere interne Ressourcen geschützt werden müssen.

Viele deutsche Unternehmen verlagern ihre Identitäts- und Zugriffsmanagement-Systeme derzeit aus dem Vor-Ort-Betrieb in die Cloud, so die Studie weiter. Viele Anbieter würden inzwischen sowohl den Vor-Ort- als auch den Cloud-Betrieb anbieten, wobei es auch einige rein cloudbasiert arbeitende Anbieter gebe, die den deutschen Markt im Visier haben.

Deutsche Unternehmen sind zudem mehr und mehr an Lösungen interessiert, die Datenverlusten vorbeugen, so die Studie. Der zunehmende Einsatz privater Endgeräte im geschäftlichen Umfeld treibe diese Nachfrage. Aber auch die zunehmende Akzeptanz von Big Data, Social Business und Cloud Computing würden eine hohe Nachfrage nach diesen Diensten schaffen.

In Deutschland setzen Unternehmen zudem verstärkt auf externe Dienstleister, um ihre IT-Sicherheitssysteme auf dem neusten Stand zu halten und Nutzer für Fragen der Cyber-Sicherheit zu sensibilisieren, so die Studie weiter. Schulungsprogramme sollen demnach unvorsichtiges Nutzerverhalten verhindern, das zu Trojaner- und Phishing-Angriffen führt.

Deutsche IT-Sicherheitsprojekte sind oft komplex, und viele Dienstleister bieten ein breites Spektrum an sicherheitstechnischen Dienstleistungen aus einer Hand an. In vielen Fällen gehen Dienstleister aber auch Partnerschaften mit namhaften Technologieanbietern ein. Zudem verfügen sie über Mitarbeiter mit mehreren Cyber-Security-Zertifikaten.

Darüber hinaus verzeichnet die Studie in Deutschland einen Anstieg bei der Nachfrage nach Managed Security Services. Große wie auch mittelständische Unternehmen wenden sich demnach an in Deutschland ansässige "Security Operations Centers" (SOC) und beziehen von dort aus spezifische Datenschutzdienste. Demgegenüber seien Großunternehmen an global verteilten SOCs interessiert, die ihre internationalen Aktivitäten abbilden können und hierzu ein breites Spektrum an Sicherheitsthemen abdecken.

Der "ISG Provider Lens Cyber Security - Solutions & Services Report Germany 2020" bewertet die Fähigkeiten von 74 Anbietern in fünf Marktsegmenten: "Identity & Access Management", "Data Leakage/Loss Prevention", "Technical Security Services", "Strategic Security Services" und "Managed Security Services".

Der Anbietervergleich führt IBM in allen fünf sowie Atos in vier Marktsegmenten als "Leader" auf. Accenture und Capgemini werden in drei sowie Axians, Bechtle, CANCOM, Computacenter, Deutsche Telekom, DXC Technology und Microsoft in jeweils zwei Segmenten als "Leader" genannt. Broadcom, Controlware, Dell/RSA, Deloitte, DriveLock, EY, Forcepoint, GBS, KPMG, Matrix42, McAfee, MobileIron, Okta, Orange Cyberdefense, PwC, Sopra Steria und Trend Micro sind "Leader" in jeweils einem Marktsegment.

Eine bearbeitete Version der Studie ist bei DriveLock und GBS abrufbar.

Die Studie "ISG Provider Lens Cyber Security - Solutions & Services Report Germany 2020" ist für "ISG Insights"-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar.

