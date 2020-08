NANO-X IMAGING LTD ("Nanox" oder das "Unternehmen"), eine innovative Technologiefirma für medizinische Bildgebung, hat heute einen Preis von 18 US-Dollar pro Aktie für die Erstemission von 9.178.744 Stammaktien bekanntgegeben. Nach Abzug der von Nanox zu übernehmenden Emissionsabschläge, Provisionen und sonstigen Kosten der Emission wird sich der Bruttoerlös der Emission voraussichtlich auf 165,2 Millionen US-Dollar belaufen. Darüber hinaus hat Nanox den Konsortialbanken die Option eingeräumt, innerhalb von 30 Tagen bis zu 1.376.812 weitere Stammaktien zum Ausgabepreis abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen zu erwerben. Alle Aktien werden von Nanox angeboten.

Der Handel der Aktien am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol "NNOX" wird voraussichtlich am 21. August 2020 aufgenommen. Es wird beabsichtigt, die Emission am 25. August 2020 abzuschließen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Cantor Fitzgerald Co., Oppenheimer Co. Inc., Berenberg und CIBC Capital Markets begleiten den Börsengang als Joint Bookrunner. Die National Securities Corporation ist an der Aktienemission als Co-Manager beteiligt.

Das bei der Securities and Exchange Commission auf Formular F-1 für diese Wertpapiere eingereichte Registrierungsdokument (einschließlich Prospekt) wurde von dieser für wirksam erklärt. Die Emission erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Sobald verfügbar, kann das endgültige Prospekt bei Cantor Fitzgerald Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Ave., 6th Floor, New York, New York 10022 oder per E-Mail unter prospectus@cantor.com, Oppenheimer Co. Inc., Attention: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, New York 10004, telefonisch unter (212) 667-8055 oder per E-Mail unter EquityProspectus@opco.com, Berenberg Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, NY 10020, Telefon: (646) 949-9000 oder CIBC Capital Markets, 425 Lexington Avenue, 5th floor, New York, NY, telefonisch unter (800) 282-0822 oder per E-Mail unter useprospectus@cibc.com angefordert werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder Rechtsraum statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer entsprechenden Börsenzulassung im Rahmen der Wertpapiergesetzgebung eines solchen Staates bzw. Rechtsraums ungesetzlich wäre.

