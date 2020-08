Dividendenaristokraten können ein Mittel sein, um weiterhin stabile und nachhaltige Dividenden zu ergattern. Mit ihren mindestens 25-jährigen Historien an in jedem Jahr angehobenen Ausschüttungen beweisen viele adelige Auszahler: Auch eine Krise kann gemeistert werden. Dennoch gilt es natürlich, stets auf die Unternehmen selbst zu schauen und auch darauf, wie sie sich in der Krise schlagen. Adelige Dividendenaktien könnten jedoch eine attraktive Quelle von stabilem und moderat wachsendem Einkommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...