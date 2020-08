Warren Buffett ist in diesen Tagen ein brandheißes Thema. Egal ob es sein Cashberg von wohl noch immer über 130 Mrd. US-Dollar in Anbetracht der letzten Investitionen ist. Oder seine letzten Käufe und Beteiligungen. Das Orakel von Omaha wird weiterhin auf Schritt und Tritt medial begleitet. Dennoch sind es eher die allgemeinen Klassiker, die mich begleiten. Seine bisherigen Investitionen dagegen können eher kleinere Indikatoren sein. Wenn überhaupt in Anbetracht der teilweise geringen Größenverhältnisse. ...

