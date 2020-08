Köln (ots) -Jürgen Domian kehrt nach mehrwöchiger Sommerpause zurück: Ab dem 28.August wird die Talklegende in "Domian live" im WDR Fernsehen wiedermit unbekannten Anrufer*innen über spannende, tragische, bizarre undaußergewöhnliche Geschichten sprechen. Mit einer erfreulichenNeuerung: Wegen des großen Zuspruchs wird der Talk nun alle zweiWochen zu sehen sein - immer am zweiten und am letzten Freitag desMonats zur bewährten Uhrzeit um 23.30 Uhr direkt im Anschluss an den"Kölner Treff".In der Zeit des coronabedingten Lockdowns im Frühjahr wurde "Domianlive" als Call-in-Format ohne Publikum weitergeführt. Domian war denZuschauer*innen somit in dieser schwierigen Phase ein wichtigerempathischer Zuhörer, Ratgeber und Trost-Spender. Wegen derüberwältigenden Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer wird"Domian Live" bis Jahresende fortgesetzt. Insgesamt sind bis Ende2020 noch acht Call-In-Sendungen geplant.Wer Domian seine Geschichte erzählen möchte, kann sich unter derNummer 0800 220 8899 oder per Mail unter domian@wdr.de melden.Sendetermine:WDR Fernsehen, Freitag, 28. August 2020, 23.30 - 00.30 UhrWDR Fernsehen, Freitag, 11. September 2020, 23.30 - 00.30 UhrWDR Fernsehen, Freitag, 25. September 2020, 23.30 - 00.30 UhrWDR Fernsehen, Freitag, 9. Oktober 2020, 23.30 - 00.30 UhrWDR Fernsehen, Freitag, 30. Oktober 2020, 23.30 - 00.30 UhrWDR Fernsehen, Freitag, 13. November 2020, 23.30 - 00.30 UhrWDR Fernsehen, Freitag, 27. November 2020, 23.30 - 00.30 UhrWDR Fernsehen, Freitag, 18. Dezember 2020, 23.30 - 00.30 Uhr"Domian live" wird von ume GmbH in Zusammenarbeit mit dem WDRproduziert, die Redaktion hat Elke Thommessen.Aktuelle Bilder von Jürgen Domian finden Sie bei ARD-Foto.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR KommunikationTelefon 0221 220 7121lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4687037