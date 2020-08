Aktien von Nel ASA (WKN: A0B733) erobern zum Wochenauftakt die Marke von 2 Euro zurück. Am Mittwoch wird Nel-CEO Jon André Løkke im Osloer "Skøyen Atrium" durch die Präsentation der Q2-Resultate führen. Der ein oder andere Anleger in Nel-Aktien dürfte sich Neuigkeiten zum durch COVID-19 beeinträchtigten operativen Geschäftsumfeld sowie zum Fortschritt in Nels im Aufbau befindlicher Elektrolyseur-Gigafabrik erhoffen. Darauf hatte ich im Update vom 18. August hingewiesen. Plug Power +100% gelaufen ...

