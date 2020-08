HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm nach Eckdaten zum zweiten Quartal von 50 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Hauterkrankungen habe zwar ihre Erwartungen knapp übertroffen, die Konsensschätzungen aber ein wenig verfehlt, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Ausblick auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bleibe etwas hinter den Erwartungen zurück. Nach dem starken ersten Quartal habe sich die Geschäftsentwicklung wieder normalisiert./gl/la



ISIN: DE000A2GS5D8

