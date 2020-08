EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Alexandra Thalhammer wird Partnerin bei Dynamics Group und verstärkt das Büro in Bern



24.08.2020 / 10:07



Medieninformation



Alexandra Thalhammer wird Partnerin bei Dynamics Group und verstärkt das Büro in Bern Bern, 24. August 2020 - Ab 1. September 2020 wird Alexandra Thalhammer (1979) als neue Partnerin der Dynamics Group tätig und verstärkt das Public Affairs Team der führenden Schweizer Kommunikationsgruppe am Standort Bern. Sie bringt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Politik und verfügt über ein umfassendes Netzwerk zu wichtigen Entscheidungsträgern auf Bundesebene. Seit 2014 berät Alexandra Thalhammer erfolgreich nationale und internationale Kunden und hilft diesen, ihre Anliegen in die komplexen parlamentarischen Prozesse und politischen Diskussionen effektiv einzubringen. Basierend auf eingehenden Analysen erstellt sie massgeschneiderte Strategien und Aktionspläne, um die Ziele und Anliegen der Kunden zu erreichen.



Alexandra Thalhammer war bis jetzt als Senior Consultant und Lead Public Affairs bei Burson-Marsteller (heute BCW), einer internationalen Kommunikationsagentur tätig. Zu ihren Kunden gehörten multinationale Unternehmen, nationale Verbände und Institutionen sowie innovative Startups im Bereich der digitalen Transformation und der Biotechnologie.



Durch ihre langjährigen Tätigkeiten auf dem Generalsekretariat der FDP.Die Liberalen Schweiz sowie als politische Mitarbeiterin für den früheren National- und heutigen Zürcher Ständerat Ruedi Noser kennt sie die politische Mechanik im Detail und verfügt über ein umfassendes Netzwerk zu Regierung, Parlament und Verwaltung sowie zu den wichtigen Verbänden.



Alexandra Thalhammer verfügt über einen Master-Abschluss in Geschichte und Anglistik der Universität Bern. Von 2015-2018 war sie Mitglied des Berner Stadtparlaments.



Alexandra Thalhammer: "Ich freue mich sehr Teil des erfahrenen Beraterteams der Dynamics Group zu werden und gemeinsam mit meinen Kolleg/innen den Public Affairs Bereich auszubauen." Dynamics Group ist die führende gesamtschweizerische Kommunikationsgruppe mit Schwerpunkten Corporate Communications, Capital Market Communications, Public Affairs, Reputation Management und Crisis Communications. Dynamics Group hat Büros in Zürich, Bern, Genf und Lausanne. Kontakt

Franz Egle, Senior Partner

Phone+41 79 419 79 66

E-Mail fe@dynamicsgroup.ch Alexandra Thalhammer, Partner

Phone +41 76 528 54 54

E-Mail ath@dynamicsgroup.ch Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Foto Alexandra Thalhammer



Ende der Medienmitteilung