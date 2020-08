Lindell wird Vorstandsvorsitzende

MALMÖ, Schweden, Aug. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona (http://mybonahome.com/home.aspx) , ein weltweit tätiges, nachhaltig orientiertes Unternehmen, das Produkte für das Verlegen, die Renovierung, die Wartung und die Wiederaufbereitung von Premiumböden anbietet, hat heute bekanntgegeben, dass es Pontus Cornelius mit Wirkung zum 11. Januar 2021 zum President und CEO des Unternehmens ernannt hat. Kerstin Lindell, derzeit President und CEO, wird künftig als Vorstandsvorsitzende bei Bona agieren.

"Herr Cornelius ist eine außergewöhnlich talentierte Führungskraft und wird starke strategische Einblicke mit in das Unternehmen bringen. Der Vorstand und ich heißen ihn im Team willkommen", so Lindell. "Es ist mir eine Ehre, in den letzten 14 Jahren als President und CEO von Bona tätig gewesen zu sein. Von der Feier des 100-jährigen Jubiläums von Bona über den Eintritt in neue Kategorien bis hin zur Navigation durch die Wellen unterschiedlicher Marktbedingungen war es eine Freude, mit dem intelligenten und engagierten Team von Bona zusammenzuarbeiten. Ich freue mich darauf, in meiner zukünftigen Rolle als Vorstandsvorsitzende mit dem Unternehmen verbunden zu bleiben."

Am 11. Januar 2021 wird Cornelius in enger Zusammenarbeit mit Lindell die Rolle des President und CEO übernehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Zu diesem Zeitpunkt wird Lindell Vorstandsvorsitzende bei Bona.

"Als Mitglied des Beirats von Bona seit 2017 habe ich einen Einblick in das starke Wachstum des Unternehmens im Laufe der Jahre und sein langjähriges Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit erhalten", so Cornelius. "Ich freue mich darauf, eng mit dem talentierten Team von Bona zusammenzuarbeiten und die positive Dynamik der Führung und Innovation in der Branche für eine nachhaltige Zukunft fortzusetzen."

Zuletzt war Cornelius President und CEO von Ernströmgruppen AB, einem schwedischen Industriekonglomerat in Privatbesitz, das sich auf die Entwicklung von B2B-Unternehmen in verschiedenen Nischenbranchen konzentriert. Unter der Führung von Cornelius expandierte Ernströmgruppen zu einer Gruppe von über 30 Unternehmen (mit einem Umsatz von ca. 250 Mio. € / 1.000 Mitarbeiter) mit dem gemeinsamen Ziel, nachhaltige und digitale Unternehmen für zukünftige Generationen zu schaffen. Vor seiner Tätigkeit bei Ernströmgruppen arbeitete Cornelius in Führungspositionen bei kleinen und großen Unternehmen, wo er ein umfassendes Verständnis der besten Praktiken für Unternehmenswachstum erlangt hat. Cornelius, der in Europa, Asien und den USA gearbeitet und gelebt hat, lebt in Göteborg, Schweden, und plant bis Anfang Januar nach Malmö umzuziehen.

Cornelius fuhr fort: "Die Zukunft ist sowohl aus moralischer als auch aus geschäftlicher Sicht grün. Mit der langen Geschichte der Innovation nachhaltiger Lösungen von Bona freue ich mich auf das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus als Zeit, um neue Lösungen zu innovieren und das Unternehmen zukunftssicher zu machen."

Über Bona

Bona ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Familienunternehmen, das Produkte für das Verlegen, die Renovierung, die Wartung und die Wiederaufbereitung von Premiumböden anbietet. Bona wurde 1919 gegründet und war der erste Anbieter in der Branche, der ein komplettes System aus wasserbasierten Versiegelungen für Hartholzböden und Bodenpflegeprodukten anbot. Heute bietet Bona Produkte für die meisten Premiumbodenoberflächen an, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, Gummi, Laminat und widerstandsfähige Böden. Der Umsatz von Bona betrugt 2019 2,8 Mrd. SEK (257 Mio. EUR). Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit vertreten durch seine 17 Tochtergesellschaften, 70 Vertriebshändler, 600 Mitarbeiter und

5 Fabriken. Für weitere Informationen besuchen Sie www.bona.com (http://www.bona.com/) .

