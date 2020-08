Delivery Hero: Bearishe Seitwärtschancen mit Discount-Puts

Die Vision "Always delivering an amazing experience" von Delivery Hero, des in mehr als 40 Ländern aktiven Betreibers von Online-Bestellformen für Essen, wurde in den vergangenen Monaten von den Börsianern gewürdigt. Nach dem Allzeithoch der Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) von Anfang Juli 2020 bei 106,20 Euro gab sie danach allerdings wieder deutlich nach. Die wegen des nach wie vor nicht profitablen Geschäfts keineswegs unumstrittene Aufnahme der Delivery Hero-Aktie konnte die gute Stimmung der Börsianer zumindest am Beginn der neuen Handelswoche nicht beeinträchtigen. Im frühen Handel des 24.8.20 konnte die Aktie im freundlichen Börsenumfeld um mehr als zwei Prozent zulegen.

Für Anleger, die der von der überwiegenden Mehrheit der Experten zum Kauf empfohlenen Delivery Hero-Aktie nach dem massiven Kursanstieg der vergangenen Monate in den nächsten Monaten nur noch begrenztes Steigerungspotenzial zutrauen, könnte eine Investition in Discount-Puts interessant sein, die auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite ermöglichen.

Discount-Put-Optionsschein mit Floor bei 110 Euro

Der BNP-Discount-Put auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 120 Euro, Floor (=Cap) bei 110 Euro, BV 1, Bewertungstag 18.12.20, ISIN: DE000PD0CSG2, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 97,62 Euro mit 9,57 - 9,58 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am Bewertungstag unterhalb des Floors von 110 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap, im vorliegenden Fall mit 10 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht der Schein in vier Monaten einen Ertrag von 4,38 Prozent (=12 Prozent pro Jahr.

Notiert die Delivery Hero-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Bei einem Delivery Hero-Kurs von 115 Euro an diesem Tag wird der Schein mit 5,00 Euro zurückbezahlt usw. Oberhalb von 120 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 105 Euro

Der HVB-Discount-Put mit Basispreis bei 110 Euro, Cap bei 105 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.12.20, ISIN: DE000HR0C397, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 97,62 Euro mit 3,34 - 3,53 Euro quotiert.

Da dieser Schein am Laufzeitende mit 5 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps 105 Euro notiert, ermöglicht er eine Renditechance von 41,64 Prozent (=127 Prozent pro Jahr), wenn sich der Aktienkurs am 16.12.20 unterhalb von 105 Euro befindet.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de