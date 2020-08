Am Montagvormittag zeigen sich die Aktien der Chip-Branche besonders stark. Insbesondere die Infineon-Aktie kann deutlich zulegen und rückt in Richtung eines charttechnischen Widerstands vor. Mit einem Kursplus von 3,2 Prozent auf 22,86 Euro gehören die Aktien von Infineon +3,77% am Montag zu den größten Gewinnern DAX +2,39%. Das Chip-Papier steht damit vor dem horizontalen Widerstand bei 23 Euro, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...