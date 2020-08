Die Welt werde noch länger mit dem Virus leben müssen, sagte Narasimhan am Montag in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung".Letzten Frühling habe es einen kurzen Moment der Hoffnung gegeben. Damals habe es so ausgesehen, dass es bei einer einzigen Welle von Ansteckungen bleibe. Jetzt aber sei klar, dass die Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...