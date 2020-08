FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 1680 (1660) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PREMIER OIL PRICE TARGET TO 20 (45) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES OCADO PRICE TARGET TO 2900 (1450) PENCE - 'BUY' - CS CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2325 (2140) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS KELLER GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 640 (590) PENCE - JEFFERIES CUTS MEARS GROUP PRICE TARGET TO 130 (300) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2550 (2350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM INITIATES CVS GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 1274 PENCE - LIBERUM INITIATES DECHRA PHARMA WITH 'SELL' - TARGET 2740 PENCE - MAINFIRST CUTS IAG PRICE TARGET TO 3 (6) EUR - 'BUY' - MAINFIRST RAISES EASYJET TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 700 (450) PENCE - RPT/GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5700 (5000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1850) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4500 (4400) PENCE - 'NEUTRAL'



