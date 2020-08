Der EUR/USD kletterte am Montag inmitten erneuter USD Verkäufe - Die Konstellation begünstigt bullish Händler, was die Aussichten auf weitere Gewinne unterstützt - Der Bereich um 1,1855 könnte die Gewinne vor dem Jackson Hole Symposium am Donnerstag begrenzen - Der EUR/USD kletterte während des frühen europäischen Handels am Montag in die Höhe ...

