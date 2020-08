Die Vaudoise, Nummer 1 in der Kundenzufriedenheit auf Comparis und bonus.ch

Lausanne, 24.08.2020 - Gemäss den letzten Umfragen auf Comparis und bonus.ch erreicht die Vaudoise die Nummer 1 in der Kundenzufriedenheit für die Versicherungen Hausrat / Privathaftpflicht und Motorfahrzeuge. Diese beiden Auszeichnungen stehen im Einklang mit der strategischen Vision des Unternehmens und würdigen die vielen Massnahmen und Aktionen, die die Vaudoise unternimmt, um den Kunden und seine Bedürfnisse ins Zentrum zu stellen.

Die Vaudoise hat in den Zufriedenheitsumfragen auf bonus.ch für die Hausrat-/Privathaftpflicht-versicherung und auf Comparis für die Motorfahrzeug- sowie Hausrat-/Privathaftpflichtversicherung den ersten Platz erreicht. Bei diesen jährlichen Umfragen wird ein grosses Panel an Versicherten befragt, deren Zufriedenheit anhand von zahlreichen Kriterien bewertet wird. Dazu zählen beispielsweise die Kompetenz und Verfügbarkeit der Angestellten, die Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der Kundeninformationen, das Preis-Leistungs-Verhältnis oder die Abwicklung eines Schadenfalls. Mit diesen beiden Auszeichnungen bestätigt die Vaudoise ihren Status als bester Versicherer bei der Kundenzufriedenheit.

Kundenzufriedenheit im Zentrum unserer Aktivität

Die Vaudoise Versicherungen feiern im Jahr 2020 ihr 125-Jahr-Jubiläum und setzen ihre genossenschaftlichen Wurzeln durch einen menschlichen und persönlichen Ansatz in ihrer Tätigkeit als Versicherer um. Ihre Werte «nah», «vertrauenswürdig» und «menschlich» stärken die Vaudoise und beschreiben ihre Identität und die ihrer Mitarbeitenden. Die Vaudoise stellt den Kunden ins Zentrum ihrer Tätigkeit und ihres Engagements mit der Vision, die Nummer 1 in der Kundenzufriedenheit zu werden. Seit mehreren Jahren werden verschiedene Projekte und Massnahmen umgesetzt, sowohl am Geschäftssitz als auch in den Agenturen, um das angestrebte Ziel der höchsten Kundenzufriedenheit zu erreichen. Die Vaudoise befindet sich aktuell in einem Digitalisierungsprozess und stellt den Menschen in den Mittelpunkt, um die Bedürfnisse ihrer Kunden mit der gleichen Qualitätsgarantie und über alle Kanäle zu erfüllen.

«Als CEO bin ich sehr stolz darauf, dass die Vaudoise die zufriedensten Kunden hat. Es handelt sich hier um ein gemeinsames Bestreben, das wir zusammen erreicht haben. Ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich bei allen Mitarbeitenden für ihr grosses Engagement, das sie jeden Tag zeigen, wie aus einer kürzlich gemachten internen Studie entnommen werden kann. In dieser speziellen Zeit ist es äusserst wichtig, für unsere Versicherten da zu sein und auf ihre Anliegen einzugehen, so wie wir es bis anhin schon sehr gut gemacht haben», erklärt Jean-Daniel Laffely, CEO der Vaudoise-Gruppe.

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise gehört zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1'650 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2020 hat sie so 34 Millionen verteilt.