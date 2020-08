NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1495 auf 1608 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch nach den Lockerungen des Corona-Lockdowns sei der Trend zum immer stärkeren Onlinehandel ungebrochen, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei würden Onlinemarktplätze von den Kunden gegenüber einzelnen Webshops bevorzugt. Adyen sei diesbezüglich als Zahlungsabwickler mit fast 91 Prozent Onlineanteil besonders gut aufgestellt./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2020 / 09:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2020 / 19:05 / ET



NL0012969182

